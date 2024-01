Co kdyby roboti šprechtili v hantecu? Vědci zkoumají, jak dialekty ovlivňují komunikaci s umělou inteligencí

před 59 m minutami | Zdroj: Frontiers in Robotics and AI

„Představte si robota, který dokáže přepnout do dialektu,“ popisuje vědkyně. „A teď se zamyslete, co je při interakci s robotem rozhodující: jestli spíš pocit spojení (například při přátelském rozhovoru v domově pro seniory), nebo naopak vnímání robota jako kompetentního (třeba ve službách, kde záleží na standardním jazyce),“ nastiňuje.

Některé výzkumy naznačují, že lidé mají rádi, když roboti používají známý přízvuk nebo dialekt, zatímco jiné ukazují pravý opak. „Lidé mají překvapivě smíšené pocity z toho, když roboti mluví dialektem – některým se to líbí, zatímco jiní dávají přednost standardnímu jazyku,“ uvedla Katharina Kühneová z Postupimské univerzity. Tomuto fenoménu se věnovala ve studii, která vyšla v odborném časopise Frontiers in Robotics and AI.

Říká se jim „sociální roboti“. Tyto komunikující stroje, ať už s fyzickým tělem, anebo fungující jen přes internetové rozhraní, mohou lidem pomáhat s mnoha činnostmi – od učení přes konzultace různých praktických otázek až po ovládání spotřebičů v domácnosti. Jsou navrženi tak, aby komunikovali s lidmi a aby se líbili – a to včetně způsobu, jakým mluví. Ale jak by tedy měli mluvit?

Vědci otestovali vliv dialektu na skupině 120 lidí z Berlína a Braniborska v on-line experimentu. Požádali účastníky, aby se podívali na videa, v nichž robot s použitím mužského lidského hlasu mluví buď standardní němčinou, anebo berlínským dialektem. Ten je v rámci němčiny pokládán za poněkud „plebejský“, je spojený s dělnickými vrstvami a současně se mnohdy používá k navození neformálního, přátelského dojmu. Je to v principu podobné tomu, jako by v České republice někdo mluvil brněnským hantecem nebo silným ostravským přízvukem.

Robotický podvodník

Respondenti, kteří k prohlížení videí používali spíše telefon nebo tablet než počítač, měli také tendenci dávat nižší hodnocení robotovi mluvícímu standardní němčinou. Vědci spekulují, že to může být způsobeno tím, že malá přenosná zařízení znamenala pro respondenty větší rozptýlení od videí a vyšší kognitivní zátěž, takže signál důvěryhodnosti standardní němčiny měl menší vliv.

Vědci současně poukázali na to, že mluvení dialektem může přinášet i riziko zneužití – dialekt totiž může být součástí skupinové identity, což by mohlo podvodníkům pomoci se získáváním důvěry. Například různé podvody, kde se využívá při telefonátech robotický hlas, by mohly být cílenější a účinnější, pokud by v něm zazníval dialekt oběti.

„V našich rozhovorech se také ukázalo, že hodně záleží na kontextu, a proto plánujeme provést další studie v reálných situacích,“ dodala vědkyně.