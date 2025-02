Australští vědci vytvořili klokaní embrya pomocí umělého oplodnění

Australští vědci poprvé vytvořili více než dvacet klokaních embryí pomocí umělého oplodnění. Spermie klokana obrovského byly injekcí vpraveny do zralého vajíčka, což je technika používaná u lidí. Může to pomoci k záchraně ohrožených druhů dalších vačnatců, napsal list The Guardian.