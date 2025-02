Šimpanz Dingo má šanci zplodit potomky i po své smrti

Více než měsíc mrtvý samec šimpanze čego Dingo má novou naději na další mláďata. Vědcům se totiž povedlo získal jeho spermie a somatické buňky. V budoucnu se tak díky vědě může geneticky velmi cenný samec znovu zapojit do budování pojistné populace šimpanze čego v lidské péči.

Dingo patřil k velmi ohroženému poddruhu šimpanze čego. „Pro představu: v lidské péči máme okolo dvou tisíc šimpanzů, ale z toho jenom čtyřicet patří k poddruhu čego,“ uvádí Gabriela Linhartová, která pracuje jako zooložka Safari Park Dvůr Králové. Dingovi se navíc na šimpanzí poměry podařilo za života mít jen málo potomků, takže jeho geny nejsou v šimpanzí populaci zatím příliš rozšířené. Tím jsou pro zachování různorodosti poddruhu klíčové. „Potřebovali bychom, aby se jeho genotyp dál šířil a dostal se do populace,“ potvrzuje zoologický ředitel Safari Park Dvůr Králové Jaroslav Haimy Hyjánek.

A tak v podstatě hned poté, co šimpanz uhynul, začali vědci konat. „To zvíře nám přivezli asi 12 až 16 hodin poté, co uhynulo,“ líčí Josef Fulka z Výzkumného ústavu živočišné výroby. „No a my jsme z něho ještě získali ty jeho somatické buňky,“ uvádí. Kromě nich se podařilo ze šimpanze odebrat i jeho pohlavní buňky, takže vědci jsou nyní schopni rozmnožit mrtvého lidoopa rovnou několika způsoby: jednak klasickým umělým oplodněním, kdy se sperma spojí s vajíčkem, ale nabízí se i možnosti Dinga klonovat.