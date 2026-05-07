Archeologové ohlásili nález ztraceného města Bílý jaguár


před 31 mminutami|Zdroj: ČT24, Science, INAH, INAH Ciapas

Marná pátrání po stovky let zmizelém mayském městě Sac Balam (v překladu Bílý jaguár) vystřídala naděje. Během posledních vykopávek v mexické džungli se našlo tolik důkazů, že archeologové teď na tiskové konferenci oznámili, že ho našli.

Že město Sac Balam existovalo, je dobře dochované v celé řadě historických záznamů. Patřilo mayským lidem ze skupiny Lakandon Ch'ol, kteří si ho založili roku 1586 poté, co Španělé vyplenili jejich dosavadní sídlo, ostrovní město Lakam Tun.

Ukryté v hustých lesích vydrželo unikat pozornosti evropských konkvistadorů déle než sto let, než ho kolonizátoři našli a roku 1695 dobyli. A protože s sebou přinesli i infekční nemoci, trvalo pak jen několik desítek let, než se jeho populace zmenšila natolik, že ho Španělé násilně přesídlili. A pak Sac Balam zmizel z map, vzpomínek, a když ho pohltila džungle, i z povrchu.

Legendární sídlo se rozhodlo hledat již několik expedic, naposledy se roku 2019 vydal tým archeologů do dnešní rezervace Montes Azules v mexickém státě Chiapas. Přestože použili spoustu moderních technologií a na pátrání nasadili mnoho lidí, selhali a město nenašli.

V pátek 1. května ale uspořádala Společnosti pro americkou archeologii (SAA) tiskové setkání, na kterém oznámila, že město její experti našli. Yuko Shiratoriová, která se na výzkumu podílela, uvedla, že odhalili vysokou koncentraci staveb na místě známém jako Sol y Paraíso (Slunce a Ráj) u jezera Miramar, takže předpokládají, že právě zde ztracené město mohlo být.

Sol y Paraíso vzniklo na počátku jednadvacátého století jako tábor pro lidi, kteří v rezervaci nelegálně pásli dobytek. Mezi místními se šířily zvěsti, že tam našli zlato. Dnes je tento tábor opuštěný, ale vyprávění o zlatě se dostala k archeologům z mexického Národního institutu antropologie a historie. A protože se souřadnice blížily těm, kde mohl ležet Sac Balam, rozhodli se na toto místo podívat osobně a zblízka. Vědci využili pro odhad polohy města záznamy španělských mnichů, kteří popisovali, jak do něj putovali „čtyři dny na oslu“.

Podle historických záznamů se Sac Balam skládal z více než stovky malých domů, které obklopovaly tři velké budovy. Tým archeologů se na místo dostal poprvé roku 2023, tehdy tam našli spoustu malých mohyl. Předpokládali, že by se mohlo jednat o zbytky těchto staveb, které pozdější lidé rozebrali, ale to jako důkaz nestačilo. Později se ale povedlo najít také zbytky keramiky, která odpovídala stylu vyráběnému Mayi v pozdním předkoloniálním a raném koloniálním období. A odhalili navíc i dva přírodní prameny, které odpovídaly španělským popisům oblasti kolem města.

Vloni pak vědci pokračovali ve výzkumu a nacházeli další náznaky, že jsou na správné stopě. Tehdy začali velmi opatrně naznačovat, že by to opravdu mohlo být město Bílý jaguár. A tak vloni přešli na pokusné výkopy, udělali jich celkem jedenáct. V nich našli mnoho důkazů – další zlomky keramiky, figurku opice z doby, kdy mělo být město na vrcholu moci – ale především masivní kamennou zeď dlouhou šestnáct metrů. I ona odpovídala španělskému popisu města. A právě ona byla posledním z mnoha argumentů, které přiměly archeology k veřejnému oznámení úspěchu.

Hradba nalezená v džungli zřejmě patří ztracenému městu
Zdroj: CINAH/Josuhé Lozada

Další kolo vykopávek

Výzkum by měl pokračovat ještě letos v létě. Vědci chtějí zkoumat hlavně vloni objevenou zeď, ale pokusí se získat i vzorky místního popela a dřevěných uhlíků. V nich by se mohly skrývat důkazy o tom, že Španělé během své invaze Sac Balam vypálili. Poněkud odlišným směrem půjde pátrání po Španěly vybudovaném kostelíku, který by se zde také měl někde nacházet.

Pokud se potvrdí alespoň některá z těchto stop, tak by vědci chtěli po letošní sezoně archeologických prací výsledky publikovat s nějakými oficiálními závěry.

O hledání Sac Balam vzniká dokument americké televizní stanice Discovery:

Vědci vyvrátili jeden z nejznámějších mýtů o kukačkách. Vejce v zobáku nenosí

Mezinárodní tým ornitologů pod vedením Tomáše Grima z Ostravské univerzity jako první pořídil záznamy kladení kukaček obecných do hostitelských hnízd v dutinách. Díky tomu vědci přinesli nové poznatky o jejich chování a vyvrátili mýtus, že kukačky nosí vejce v zobáku, o němž se spekulovalo už od starověku.
před 22 hhodinami

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

Při konzultování zdravotních potíží s nástroji umělé inteligence (AI), například chatboty, je třeba podle odborníků kritický náhled, protože si často vymýšlí a mají tendenci odpovídat podle očekávání tazatele. Lékaře proto nenahradí. Varují také před zadáváním osobních údajů. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) kvůli stále rozsáhlejšímu využívání chatbotů představila příručku pro pacienty.
před 23 hhodinami

Mamutí dálnice na Moravě propojovaly kontinent. Zkoumá je nový mezinárodní projekt

Před třiceti tisíci lety putovala Evropou velká stáda mamutů, která lákala lidské lovce. Vědci teď doufají, že s pomocí nejmodernějších technologií zjistí o obou druzích i jejich vzájemném propojení a vztazích víc. Klíčovou roli v projektu hraje území Moravy, která tehdy tvořila pomyslný most, jenž spojoval sever a jih střední Evropy.
včera v 11:30

Proti covidu není očkovaná většina lékařů a téměř všechny sestry, vyplývá z dat

Během poslední sezony respiračních nemocí se nedalo v Česku očkovat aktuální vakcínou proti nemoci covid-19 asi 91 procent lékařů a přes 98 procent zdravotních sester.
včera v 07:40

Les budoucnosti bude vypadat jinak, než jsme zvyklí, říká výzkumník Krejza

České lesy trápí sucho. Dle dat ze začátku května se dvě třetiny lesů nachází ve stavu vysokého, nebo dokonce extrémně vysokého stresu. „S postupující klimatickou změnou se dá předpokládat, že sucha budou déletrvající, častější a intenzivnější, proto bychom z pohledu dřevin měli volit ty, které jsou k suchu více tolerantní,“ vysvětluje vedoucí výzkumného týmu DendroNetwork v rámci Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Jan Krejza. V rozhovoru rozebírá nejen rizika spjatá se suchem, ale i kůrovcovou kalamitu, skladbu dřevin či vliv veřejnosti.
5. 5. 2026

Velryba Timmy po vypuštění do moře nejspíš uhynula, uvádějí experti

Velryba, kterou tým dobrovolníků minulý týden vyprostil z mělčiny v Baltském moři a následně vypustil v Severním moři, je pravděpodobně mrtvá. Uvedli to odborníci z Německého muzea moře ve Stralsundu. Podle nich nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka, který dostal od německých médií jméno Timmy.
5. 5. 2026

Středověcí Češi zavrhli proso, nastoupili na cestu „dietní transformace“, popsala studie

Už první Slované si nejvíc pochutnávali na prosu. Tato plodina byla odolná, dařilo se jí v pravlasti Slovanů i v Čechách, byla dostatečně výživná. V polovině jedenáctého století se ale přihodilo něco, co začalo proso odsouvat na vedlejší kolej, ukázal rozsáhlý výzkum českých archeologů.
5. 5. 2026
