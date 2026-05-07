Archeologové ohlásili nález ztraceného města Bílý jaguár

Marná pátrání po stovky let zmizelém mayském městě Sac Balam (v překladu Bílý jaguár) vystřídala naděje. Během posledních vykopávek v mexické džungli se našlo tolik důkazů, že archeologové teď na tiskové konferenci oznámili, že ho našli.
Že město Sac Balam existovalo, je dobře dochované v celé řadě historických záznamů. Patřilo mayským lidem ze skupiny Lakandon Ch'ol, kteří si ho založili roku 1586 poté, co Španělé vyplenili jejich dosavadní sídlo, ostrovní město Lakam Tun.
Ukryté v hustých lesích vydrželo unikat pozornosti evropských konkvistadorů déle než sto let, než ho kolonizátoři našli a roku 1695 dobyli. A protože s sebou přinesli i infekční nemoci, trvalo pak jen několik desítek let, než se jeho populace zmenšila natolik, že ho Španělé násilně přesídlili. A pak Sac Balam zmizel z map, vzpomínek, a když ho pohltila džungle, i z povrchu.
Legendární sídlo se rozhodlo hledat již několik expedic, naposledy se roku 2019 vydal tým archeologů do dnešní rezervace Montes Azules v mexickém státě Chiapas. Přestože použili spoustu moderních technologií a na pátrání nasadili mnoho lidí, selhali a město nenašli.
V pátek 1. května ale uspořádala Společnosti pro americkou archeologii (SAA) tiskové setkání, na kterém oznámila, že město její experti našli. Yuko Shiratoriová, která se na výzkumu podílela, uvedla, že odhalili vysokou koncentraci staveb na místě známém jako Sol y Paraíso (Slunce a Ráj) u jezera Miramar, takže předpokládají, že právě zde ztracené město mohlo být.
Sol y Paraíso vzniklo na počátku jednadvacátého století jako tábor pro lidi, kteří v rezervaci nelegálně pásli dobytek. Mezi místními se šířily zvěsti, že tam našli zlato. Dnes je tento tábor opuštěný, ale vyprávění o zlatě se dostala k archeologům z mexického Národního institutu antropologie a historie. A protože se souřadnice blížily těm, kde mohl ležet Sac Balam, rozhodli se na toto místo podívat osobně a zblízka. Vědci využili pro odhad polohy města záznamy španělských mnichů, kteří popisovali, jak do něj putovali „čtyři dny na oslu“.
Podle historických záznamů se Sac Balam skládal z více než stovky malých domů, které obklopovaly tři velké budovy. Tým archeologů se na místo dostal poprvé roku 2023, tehdy tam našli spoustu malých mohyl. Předpokládali, že by se mohlo jednat o zbytky těchto staveb, které pozdější lidé rozebrali, ale to jako důkaz nestačilo. Později se ale povedlo najít také zbytky keramiky, která odpovídala stylu vyráběnému Mayi v pozdním předkoloniálním a raném koloniálním období. A odhalili navíc i dva přírodní prameny, které odpovídaly španělským popisům oblasti kolem města.
Vloni pak vědci pokračovali ve výzkumu a nacházeli další náznaky, že jsou na správné stopě. Tehdy začali velmi opatrně naznačovat, že by to opravdu mohlo být město Bílý jaguár. A tak vloni přešli na pokusné výkopy, udělali jich celkem jedenáct. V nich našli mnoho důkazů – další zlomky keramiky, figurku opice z doby, kdy mělo být město na vrcholu moci – ale především masivní kamennou zeď dlouhou šestnáct metrů. I ona odpovídala španělskému popisu města. A právě ona byla posledním z mnoha argumentů, které přiměly archeology k veřejnému oznámení úspěchu.
Další kolo vykopávek
Výzkum by měl pokračovat ještě letos v létě. Vědci chtějí zkoumat hlavně vloni objevenou zeď, ale pokusí se získat i vzorky místního popela a dřevěných uhlíků. V nich by se mohly skrývat důkazy o tom, že Španělé během své invaze Sac Balam vypálili. Poněkud odlišným směrem půjde pátrání po Španěly vybudovaném kostelíku, který by se zde také měl někde nacházet.
Pokud se potvrdí alespoň některá z těchto stop, tak by vědci chtěli po letošní sezoně archeologických prací výsledky publikovat s nějakými oficiálními závěry.
O hledání Sac Balam vzniká dokument americké televizní stanice Discovery: