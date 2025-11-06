AI může zničit reklamní model internetu, varuje tvůrce webu

Multimiliardový reklamní model, na němž stojí ekonomika internetu, by se mohl rozpadnout kvůli rozmachu generativní umělé inteligence (AI) a takzvaných velkých jazykových modelů (LLM), jako je například ChatGPT. Na konferenci o AI pořádané deníkem Financial Times před tím varoval Tim Berners-Lee, tvůrce systému World Wide Web (WWW), na němž stojí internet.
„Pokud budou všechny webové stránky číst jen LLM, pak lidé budou žádat data od LLM a ta jim pouze poskytnou výsledek – celý reklamní model webu se začne rozpadat,“ řekl Berners-Lee.
Podle něj by tak mohla zkolabovat desetiletí budovaná infrastruktura založená na příjmech z reklamy, která umožnila technologickým společnostem Google a Meta vyrůst v bilionové korporace. „Velká část webu závisí na reklamě. Reklama ale stojí na tom, že stránky čte člověk. Pokud budeme všichni předpokládat, že stránku čte člověk, ale ve skutečnosti ji čte jenom jazykový model, máme problém,“ uvedl Berners-Lee
Web se mění
Google podle FT po uvedení chatbota s prvky AI ChatGPT v roce 2022 čelí poprvé za generaci ohrožení svého dominantního postavení v internetovém vyhledávání. Firma reagovala spuštěním takzvaného režimu AI, který uživatelům nabízí konverzační odpovědi generované chatboty místo klasického seznamu odkazů. Tento přístup ale dále snižuje návštěvnost webových stránek.
Podle předsedy společnosti Mozilla Marka Surmana je reklamní model internetového vyhledávání na potenciálním rozcestí. Vyzval zároveň k tomu, aby se současná krize využila pro posílení ochrany soukromí a uživatelské kontroly. „Je to příležitost vytvořit modely, které budou více respektovat soukromí a posílí svobodu uživatelů,“ řekl.
Stávající model nicméně podle Survana hned nezmizí a bude mít „dlouhý poločas rozpadu“. Mateřská společnost Googlu, Alphabet oznámila rekordní čtvrtletní tržby, jež překonaly 100 miliard dolarů (2,1 bilionu korun), když cloudové služby i příjmy z inzerce vykázaly stabilní růst.