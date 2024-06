Žijeme tu za zvuků explozí a sirén, říká obyvatelka města u izraelsko-libanonské hranice

V Izraeli sílí obavy z vypuknutí plnohodnotné války mezi židovským státem a libanonským hnutím Hizballáh. Jeho bojovníci už skoro devět měsíců ostřelují sever Izraele. Pětikilometrové pásmo u hranic se vylidnilo. Íránem podporované uskupení přitom má kapacitu na to, aby útoky mířily ještě dál, třeba na kritickou infrastrukturu. Americké zpravodajské informace podle zdrojů Politico naznačují, že otevřená válka může propuknout v příštích týdnech.

Ožívají tu i vzpomínky na události staré padesát let. Palestinské komando sem tehdy proniklo z Libanonu a obsadilo zdejší školu. Když se Izraelci pokusili rukojmí osvobodit, teroristé zajatce zmasakrovali. Zemřelo 31 lidí, většinou dětí. „Můj děda byl v té době ředitelem školy. A ano, zejména na počátku nynější války jsme tu měli velké obavy,“ dodala Emuna.

Zelené pahorky a mezi nimi město Maalot, z kterého se lidé nemuseli vystěhovat. „Není nám tu těžko. Lidi normálně chodí do práce a dělají vše, co chtějí,“ řekl obyvatel města Sergej.

Dlouhodobé problémy

Nábí Abú Rafá do Izraele emigroval v roce 2000 z Libanonu, kde do té doby bojoval po boku Izraelců proti Hizballáhu. Před pěti lety řekl: „Doufám, že přijde den, kdy se budu moci vrátit do Libanonu. A na hranici zavládne mír mezi dvěma národy.“ Naděje, o nichž mluvil, se nenaplnily. Teď rozhovor odmítl. „Nemůžu se vyjadřovat. Situace v Libanonu je kritická a citlivá pro moji rodinu a přátele.“