Zelenskyj: Ve válce padlo 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet je pohřešován

Za téměř čtyři roky obrany proti ruské agresi padlo podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského kolem 55 tisíc ukrajinských vojáků, velký počet jich je pohřešován. Řekl to v rozhovoru s televizí France 2. Odhady západních odborníků o počtu padlých Ukrajinců ve válce vyvolané Ruskem jsou o poznání vyšší.

„Na Ukrajině je oficiálně počet padlých vojáků na bojišti – ať už profesionálů, nebo mobilizovaných – 55 tisíc. (K tomu se přidává) velký počet osob, které Ukrajina považuje za nezvěstné," citovala Zelenského agentura AFP. Kolik je nezvěstných, neuvedl.

Ukrajinský prezident vyjádřil přesvědčení, že pokud by Rusko chtělo dobýt východ Ukrajiny, muselo by obětovat dalších 800 tisíc vojáků. „Potřebovali by na to minimálně dva roky s velmi pomalým postupem. Podle mého názoru tak dlouho nevydrží,“ míní představitel země, jejíž vyjednavači se nyní účastní třístranných americko-rusko-ukrajinských jednání v Abú Dhabí.

Hlavním bodem neshod podle AFP nadále zůstává otázka území. Moskva požaduje, aby se ukrajinské síly stáhly z oblastí, které mají stále pod kontrolou v Doněcké oblasti, jejíž velkou část Rusko okupuje. Ukrajina se naopak snaží o zastavení bojů na současné frontové linii.

Washingtonské Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) v lednu odhadlo, že ve válce dosud zemřelo 100 až 140 tisíc ukrajinských vojáků a 325 tisíc vojáků ruských. Další statisíce na obou stranách utrpěly zranění.

