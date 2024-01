Za poruchu letadla, jemuž odpadla část trupu, zřejmě může Boeing. V USA dostal zákaz rozšířit výrobu

Už tento týden by se mohla vrátit do provozu letadla Boeing 737 MAX 9. Americké úřady nařídily jejich důslednou kontrolu po nehodě, kdy za letu odpadla část trupu. Podle deníku The Seattle Times, který se odvolává na zdroj přímo z americké firmy, přitom za závadu může samotný výrobce. V konstrukci totiž chyběly potřebné matice a část byla špatně přimontovaná.

Stroji letecké společnosti Alaska Airlines 5. ledna během letu vypadla část trupu. Technická závada se stala skoro pět tisíc metrů nad zemí. Letadlo poté nouzově přistálo. Nikomu z cestujících se nic nestalo.

Anonymní zdroj ze společnosti Boeing novinářům potvrdil, že drama způsobil samotný výrobce. „Důvod, proč dveře vyletěly, je uveden černě na bílém ve vlastních záznamech Boeingu. (...) Je to velice hloupé a hodně to vypovídá o kultuře kvality,“ cituje zdroj deník The Seattle Times. Podle informátora záznamy dokazují, že čtyři šrouby, které zabraňují vyklouznutí dveřní zátky z dorazových podložek rámu dveří, jež přenášejí tlakové zatížení za letu, „nebyly nainstalovány, když Boeing letadlo dodal“.

Trupový panel, který odpadl ze stroje, byl odstraněn kvůli opravě a poté nesprávně namontován mechaniky Boeingu na konečné montážní lince v Rentonu, řekl nyní listu jiný zdroj, obeznámený s detaily práce. Pokud by tuto informaci potvrdili vyšetřovatelé, znamenalo by to, že vina spíše padá na Boeing než na dodavatele dílů Spirit AeroSystems, který původně instaloval panel do trupu 737 MAX 9 ve Wichitě v Kanadě.

Podrobná inspekce

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) ihned nařídil všem letadlům 737 MAX 9 zůstat na zemi. Letecké společnosti Alaska Airlines a United Airlines kvůli tomu musely zrušit tisíce letů. Úřad teď oznámil, že po podrobné inspekci, která zahrnuje kontrolu šroubů, vodicích kolejnic či desítek dalších komponent, budou moci opustit hangáry. První stroje by se mohly objevit zpět v provozu už do konce týdne.

Jejich výrobu ale firma rozšířit nemůže. Problémy s kvalitou označil FAA za „nepřijatelné“, a to navzdory vystoupení jejího ředitele Davea Calhouna před americkými senátory. „Věříme našim letadlům. Stavíme bezpečná letadla. Naši lidé ano. Věříme v bezpečnost letadel. A o tom to celé je,“ prohlásil Calhoun.