Washington uvalí nové sankce na Írán, zaměří se na výrobu dronů a raket

„V nejbližších dnech Spojené státy uvalí nové sankce zaměřené na Írán, včetně jeho dronových a raketových programů,“ citovala ze Sullivanova prohlášení agentura AFP. Cílem sankcí budou podle něj také íránské Revoluční gardy a ministerstvo obrany.

Již v úterý oznámil šéf unijní diplomacie Josep Borrell, že Evropská unie začne v reakci na žádosti některých členských států pracovat na rozšíření sankcí proti Íránu. Návrh by podle Borrella rozšířil sankční režim, jehož cílem je omezit dodávky íránských bezpilotních letounů do Ruska, tak, aby zahrnoval i dodávky střel a mohl by se vztahovat i na dodávky prostředníkům na Blízkém východě.