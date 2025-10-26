Východní Timor se stal 11. členem asijského sdružení ASEAN


26. 10. 2025AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Východní Timor se v neděli stal 11. členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Zástupci států skupiny podepsali na summitu v Malajsii vstup prvního nového člena od roku 1990, uvedla agentura AP. Východotimorský premiér Xanana Gusmao označil neděli za historický den a velkou příležitost pro svou zemi, napsala agentura Reuters.

„Naše cesta ke členství byla dlouhá,“ prohlásil premiér a někdejší hrdina boje za nezávislost Východního Timoru na Indonésii Gusmao. Jeho zemi se dnes (v neděli) splnil sen, dodal. Vstup do skupiny je podle něho velkou příležitostí pro obchod a investice.

Ostrovní země mezi Indonésií a Austrálií bývala portugalskou kolonií, než ji v roce 1975 ovládla Indonésie. Po letech brutální vojenské okupace země s 1,4 milionu obyvatel získala nezávislost v roce 1999, musela se však potýkat s hospodářským úpadkem a chudobou. Dlouhodobě usilovala o členství v bloku ekonomicky silnějších zemí, v němž viděla příležitost k vzestupu.

Dosavadními členy sdružení ASEAN jsou Brunej, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam.

Východní Timor se v neděli stal 11. členem Sdružení zemí jihovýchodní Asie (ASEAN). Zástupci států skupiny podepsali na summitu v Malajsii vstup prvního nového člena od roku 1990, uvedla agentura AP. Východotimorský premiér Xanana Gusmao označil neděli za historický den a velkou příležitost pro svou zemi, napsala agentura Reuters.
