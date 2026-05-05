Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters

Výbuch v továrně na zábavní pyrotechniku v jihočínské provincii Chu-nan zabil nejméně 21 lidí a dalších 61 zranil. V noci na úterý o tom informovala agentura Reuters. Čínský prezident Si Ťin-pching vyzval úřady, aby událost důkladně vyšetřily.

Výbuch továrnou ve městě Čchang-ša, které je chunanskou metropolí, podle agentury Nová Čína otřásl v pondělí odpoledne. Úřady na místo vyslaly zhruba 500 záchranářů, kteří evakuovali okolí.

Příčina exploze zatím není jasná. Prezident Si mezitím nařídil úřadům, aby zintenzivnily kontroly v klíčových průmyslových odvětvích ke zlepšení bezpečnosti.

Obdobný incident se stal loni v červnu, kdy exploze v továrně na ohňostroje a dělobuchy v provincii Chu-nan zabila asi deset lidí a další tři desítky zranila.

Dronový útok v Záporožské jaderné elektrárně poničil meteorologické vybavení

Dronový útok poničil v Ruskem obsazené ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně meteorologické vybavení. Oznámila to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), napsala v noci na úterý agentura Reuters. Rusy dosazené vedení elektrárny informovalo v neděli MAAE, že externí laboratoř pro kontrolu radiace čelila dronovému útoku.
Krize v Hormuzském průlivu nemá podle Íránu vojenské řešení

Události v Hormuzském průlivu ukazují, že neexistuje vojenské řešení. Prohlásil to íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí, napsala v noci na úterý agentura Reuters. Arakčí zároveň jako patový označil americký Projekt Svoboda, při němž chtějí americké lodě pomáhat proplout obchodním lodím uvázlým v oblasti. Hormuzský průliv, který je klíčovou tepnou pro dopravu ropy či plynu ze zemí Perského zálivu, je od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu zablokovaný.
Policie v blízkosti Bílého domu postřelila člověka, incident není jasný

Příslušníci bezpečnostních sborů v pondělí ve Washingtonu v blízkosti Bílého domu postřelili člověka. Podle agentury AP o tom informovala Tajná služba Spojených států, která je ochrankou prezidenta a dalších vysokých ústavních činitelů. Tajná služba uvedla, že muž začal střílet po neupřesněné konfrontaci s policisty a že postřelil kolemjdoucího. Bílý dům byl po incidentu krátce uzavřen.
Pulitzerovu cenu získal The Washington Post za popis chaotických Trumpových změn

List The Washington Post získal hlavní Pulitzerovu cenu za veřejnou službu za popis chaotického ovládnutí federálních úřadů americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Také několik dalších ocenění souviselo se zprávami a reportážemi o Trumpově způsobu vládnutí, získaly je agentura Reuters či deník The New York Times. Informovala o tom Kolumbijská univerzita na webu věnovaném tomuto nejprestižnějšímu novinářskému ocenění.
Zelenskyj vyhlásil klid zbraní, Rusko předtím oznámilo krátké příměří

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil od půlnoci na středu 6. května klid zbraní, dobu trvání nestanovil. Ruské ministerstvo obrany před tím vyhlásilo příměří na 8. a 9. května, u příležitosti oslav konce druhé světové války. Zelenskyj uvedl, že Ukrajina považuje lidský život za nesrovnatelně větší hodnotu než „oslavy“ jakéhokoli výročí, a vyzval ruské vedení, aby podniklo „skutečné kroky k ukončení své války“.
Emirátská protivzdušná obrana zasáhla proti íránským střelám

Íránský dron způsobil požár v zóně petrochemického průmyslu ve Fudžajře ve Spojených arabských emirátech a v důsledku útoku byli zraněni tři lidé s indickým občanstvím, uvedly úřady. Protivzdušná obrana zneškodnila tři střely vyslané z Íránu, čtvrtá střela dopadla do moře. Ministerstvo obrany SAE uvedlo, že se jednalo o střely s plochou dráhou letu. Resort později dodal, že zachytili také čtyři drony a dvanáct balistických raket. Podle AP je to od začátku příměří poprvé, co emirátské úřady oznámily íránský útok na svém území.
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Před útoky na americké lodě pak opět varoval Trump.
