Vrátit se do zničeného kibucu Nir Oz? Někteří o tom uvažují, jiní už se rozhodli pro bezpečnější život jinde

Horizont ČT24: Návrat do kibucu Nir Oz (zdroj: ČT24)

Většina domů v napadených kibucech u hranic s Gazou zůstává dál prázdná. Přesto se do izraelských osad na jihu země pomalu vracejí někteří obyvatelé. Jednou z ožívajících lokalit je kibuc Nir Oz, z něhož teroristé z Hamásu 7. října minulého roku unesli nebo brutálně zabili čtvrtinu ze 400 lidí. Osmadvacet z nich stále zůstává v rukou palestinských teroristů. Zda jsou všichni naživu, není jasné.

Nathan Bahat, obyvatel kibucu Nir Oz, většinu zavražděných nebo unesených znal. V době útoku se skrýval ve svém domě, který teroristé minuli. Rodina Kuniových takové štěstí neměla. „Dostali se dovnitř, zabili je v domě. Dům shořel,“ říká Bahat.

Jako jeden z mála se Nathan vrátil do tohoto kibucu už v prosinci. O tom, že by se přestěhoval do jiné části země, nikdy neuvažoval. „Toto je můj domov. Žádný jiný nemám.“