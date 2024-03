Návrat do poničeného kibucu bude těžký. Pomáhají i čeští dárci

Události: (Ne)návrat do kibucu (zdroj: ČT24)

Pět měsíců války ochromilo vojenské kapacity teroristického hnutí Hamás natolik, že izraelské úřady povolily lidem až na výjimky návrat do evakuovaných obcí. Zpravodaj ČT Václav Černohorský navštívil kibuc Be’eri, kam se lidé ještě nastálo vrátit nemohou. Pomáhají zde i dárci z Česka.

Kibuc Be’eri je jedním z několika obzvlášť zničených míst, kam se lidé oficiálně nastálo ještě vrátit nemohou, říká Černohorský. „Pro obyvatele velké většiny měst a obcí v okolí Pásma Gazy omezení padla koncem února. Na mnoha místech ale stejně jako tady v Be’eri chybí infrastruktura, školy, školky a vůle vrátit se do míst spojených s traumatem,“ dodává.

Stále je to místo činu, a ne místo k žití. V kibucu Be’eri jsou i pět měsíců poté vidět stopy po teroristickém útoku Hamásu ze 7. října. Vzduchem otřásá palba izraelské armády. Z nedalekého Pásma Gazy stoupá kouř po explozích.

Z okolí Gazy zůstává evakuovaných šedesát tisíc lidí. Řadě z nich azyl poskytly hotely. To je i případ tohoto kibucu. V resortu u Mrtvého moře zpracovává trauma komunita, kterou útok Hamásu připravil o desetinu členů. Mezi téměř stovkou obětí je i manžel Machol Šošové, Noy. Pětatřicetiletá žena zůstala sama se třemi dětmi. Čtvrté, které se má narodit za pár měsíců, otce nikdy nepotká.

„Mám pocit, jako by to tady nebylo skutečné. Nic tu nedává smysl. Otevřu okno a vidím ten nádherný výhled, ale není to můj domov,“ říká Šošová.

Pomáhají i dárci z Česka

Život v provizoriu lidé vylepšují budováním společné kuchyně nebo školky. Na nové prostory pro děti se skrze sbírku Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém složili dárci z Česka.

„V první fázi jsme se s přáteli z Židovského národního fondu složili na sanitku. Ta už je v provozu a předána. A pak jsme se ptali vedení kibucu a ukázalo se, že nejvíc jim záleží na tom, jak se postarat o děti,“ řekl předseda české pobočky ICEJ Mojmír Kallus.

Česká pomoc pro Be’eri má pokračovat. Teprve v létě se lidé z hotelu mají stěhovat blíže původnímu kibucu. Úplný návrat je v plánu nejdřív za rok a půl. „Opravdu doufám, že se vrátím, ale teď je těžké to předpovídat,“ říká Šošová.

Prozatím s ostatními zůstává v provizoriu. Válka pokračuje a nikdo neví, kdy a jak skončí, dodal Černohorský.