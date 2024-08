„Nepřítel je tu, ale bude poražen.“ Kreml chystá Rusy na novou realitu, píše Meduza

Kreml předpokládá, že nepřátelské akce v Kurské oblasti mohou i podle optimistických scénářů přetrvávat několik měsíců, a tak připravuje Rusy na „nový normál“, kdy ukrajinské síly ovládají ruské území, píše s odkazem na nejmenované zdroje v Kremlu a v ruské vládě nezávislý server Meduza, který sídlí v Lotyšsku. Kreml se k dění v pohraničním regionu oficiálně nevyjadřuje. Rusko tvrdí, že sestřelilo nejméně jedenáct ukrajinských dronů hluboko na svém území. Podle starosty Moskvy Sergeje Sobjanina šlo o jeden z dosud největších podobných útoků. Kyjev to zatím nijak nekomentoval.

Zároveň jsou občané vybízeni, aby „nasměrovali negativitu a šok do pozitivní akce“, jako je účast na sbírce pomoci pro Kurskou oblast. Putinova administrativa také „doporučila“ regionálním úřadům, aby se řídily postojem Kremlu.

Podle Meduzy tak Moskva pracuje s propagandou, která má veřejnost uklidnit. Tato „nová realita“, jak ji pojímá Kreml, je taková, že nepřítel skutečně pronikl na ruské území, ale stojí před nevyhnutelnou porážkou. Znovudobytí území bude nicméně nějakou dobu trvat, takže Rusové musí počkat. Dalším příkladem jsou volby gubernátora Kurské oblasti, které by se měly konat navzdory bojům, aby se nezvýšila panika mezi Rusy, píše Meduza.

„Zpočátku nebylo jasné, o jaké síly se jedná a jak dlouho to bude trvat. Teď už tomu rozumíme, což to vždy usnadňuje. (Ukrajinské síly) jsou daleko od regionálních center. Avšak pouhá skutečnost, že vstoupily na území Ruské federace a převzaly kontrolu nad vesnicemi, je nový vývoj, který je hluboce znepokojivý,“ uvedl zdroj blízký Kremlu.

V neposlední řadě je to také důležitá psychická vzpruha pro všechny Ukrajince ve smyslu zachování jejich odolnosti, míní Pech.

Ukrajinská ofenziva v ruské Kurské oblasti byla nepochybně překvapením i pro samotné Ukrajince, uvedl pro ČTK český velvyslanec v Kyjevě Radek Pech. O připravované operaci sice vedení armády mluvilo, ale většinou se mělo za to, že cílem bude okupovaný Krym, poznamenal diplomat.

Místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medvěděv prohlásil, že ukrajinský vpád do ruské Kurské oblasti znamená, že mezi Moskvou a Kyjevem nebudou probíhat žádná jednání, dokud nebude Ukrajina zcela poražena.

V Kurské oblasti „zmizel“ ruský pontonový most

Válka mezitím pokračuje také na nebi. Zásahy protiletecké obrany hlásí Kyjevská oblast. Ruská obrana v noci zničila jedenáct dronů, které směřovaly k Moskvě, sdělil podle agentury Reuters starosta ruské metropole Sergej Sobjanin, který to označil za jeden z dosud „největších útoků drony na Moskvu“. Podle předběžných informací nebyl nikdo zraněn ani nejsou hlášeny žádné škody, tvrdí Sobjanin.

„Kdyby se Moskvě podařilo získat kontrolu nad tímto městem, tak by se ruským vojákům mnohem více otevřela možnost získat celou Doněckou oblasti. Dostali by například možnost postupu na město Kramatorsk a dál na západ,“ říká zpravodaj ČT na Ukrajině Jan Řápek. „Zisk tohoto města by byl výrazným úspěchem pro ruskou armádu,“ dodává.