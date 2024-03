Vojenská junta v Myanmaru brutálně popravuje zajaté povstalce. Svědci popisují upalování

Říjen 2023 přinesl další z útoků povstalců na severozápadě Myanmaru, tentokrát je milice pracující pro armádu odrazily a některé členy PDF zajaly. V rukou jim skočil i jednadvacetiletý Phoe Tay a o rok mladší Thar Htaung. „Když jsem je viděl naposledy, krčili se asi padesát metrů ode mě,“ vzpomínal bojovník PDF s přezdívkou Ninja.

Zbiti a vsazeni do klády museli Phoe Tay a Thar Htaung zopakovat, že jsou „psi z PDF“. Dalšímu mučení se ale stejně nevyhnuli. Mladé muže pověsili za řetězy na strom, polili benzínem a upálili. Na vraždu se musel přijít podívat z každého domu nejméně jeden vesničan.

„Kroutili se a křičeli. Omlouvali se. Ale milicionáři řekli: Omluvte se v příštím životě,“ popsal jeden z přihlížejících. Pravost záběrů potvrdili další svědci, povstalci i odborníci na analýzu obrazových materiálů. Junta sice přiznává útok na své pozice, ale video je podle ní podvržené.

„Díval jsem se na to, ale ne do konce. Přestal jsem, protože by mi to zlomilo srdce,“ řekl otec jedné z obětí Myint Zaw.