Vítězství Ruska by znamenalo přímou hrozbu, jsme v jeho imperialistickém perimetru, říká expert

Vnímání Ruska v očích Západu se po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu zásadně změnilo, podotkl Konecký. „Ta skutečnost, že Rusové zaútočili na Ukrajinu, je fakt historického významu a je to fakt, který zásadním způsobem mění systém mezinárodních vztahů. I kdyby Ukrajina zvítězila a vytlačila ruská vojska z celého svého území, nic by to nezměnilo na skutečnosti, že Rusko k té agresi sáhlo, a pokud by se nezměnilo něco v Rusku, tak bychom si nemohli být jistí, že se ten útok nemůže zopakovat, ať už vůči Ukrajině, nebo vůči aliančnímu území,“ konstatoval bezpečnostní expert.

Kdyby Rusko na Ukrajině zvítězilo, mělo by to hluboké dopady na bezpečnost Evropy,“ obává se Konecký. „Cíl Ruska totiž není jen likvidace ukrajinské státnosti a ukrajinského národa jako samostatného národa, ale ten cíl je širší, je imperialistický a my jsme v perimetru ruského vnímání imperialismu. To znamená, že pokud by Rusko uspělo na Ukrajině, dá se říct, že my bychom mohli být přímo ohroženi,“ upozornil odborník.

Situace na bojišti není tragická, míní expert

Moskva před ruskými prezidentskými volbami převzala aktivitu na bojišti, a to i za cenu velkých ztrát. Podle amerických analytiků vede ofenzivu nejméně na třech místech. Kyjev se před několika dny stáhl ze zničené Avdijivky a Rusko tvrdí, že dobylo i další obec v Doněcké oblasti nedaleko Marjinky. Ukrajinský generální štáb naopak prohlašuje, že ukrajinští vojáci v regionu dál zadržují útoky invazního vojska.

Podle Koneckého je důležité vnímat, jak rozsáhlá je fronta, kde se bojuje. „Pokud bychom se soustředili mikropohledem na jednu obec, ze které se ukrajinské jednotky stáhly, tak to v rámci té statické situace může vypadat dramaticky, ale Rusko v zásadě okupuje území o velikosti České republiky, a ta linie kontaktu je dlouhá zhruba tisíc kilometrů, takže vzdálenost mezi Prahou a Bruselem,“ srovnává expert.