Viděla jsem synovo tělo, oznámila matka Navalného. Úřady ji prý pod pohrůžkami nutí pohřbít ho v utajení

Navalná ve videu prohlásila, že se do márnice s tělem jejího syna dostala ve středu večer. Podepsala prý úmrtní list. „Podle zákona mi okamžitě měli vydat Alexejovo tělo, ale dodnes to neudělali,“ postěžovala si ve vystoupení na serveru YouTube, natočeném poté, co podle vlastních slov strávila 24 hodin u vyšetřovatelů v Salechardu na severu Ruska. „Vydírají mne a kladou podmínky, kde, kdy a jak má být Alexej pochován. To je nezákonné,“ řekla.

Úřady si podle ní přejí, aby ji mohly jen dovést k čerstvému hrobu na okraji hřbitova a prohlásit, že tam leží její syn, ale s tím nesouhlasí a přeje si, aby Navalného přátelé měli možnost se s ním rozloučit. „Nechci žádné zvláštní podmínky, chci jen, aby se vše odehrálo v souladu se zákonem,“ podotkla. „Požaduji, aby mi neprodleně vydali synovo tělo,“ zdůraznila.