Ačkoliv nyní Světlana bydlí a pracuje na Ukrajině, dvacet let prožila v Česku. Dnes na frontě zachraňuje životy, díky českému občanství ale může spolurozhodnout o výsledku nadcházejících sněmovních voleb. Stejně jako ona budou podle očekávání volit nižší desítky českých krajanů žijících na Ukrajině. Musí si jen zažádat o voličský průkaz – osobně nejpozději do 1. října na obecním úřadě v místě trvalého bydliště v Česku, poštou nebo přes datovou schránku pak do 26. září.
Ve sněmovních volbách budou hlasovat také čeští občané na Ukrajině
