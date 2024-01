V Německu zrušili stovky letů kvůli přívalům sněhu a ledovce, doprava kolabuje i v Norsku

Nejrušnější německé letiště ve Frankfurtu nad Mohanem ráno informovalo, že odbaví méně než polovinu z plánovaných letů. V poledne pak mluvčí letiště sdělil, že kvůli namrzajícím srážkám není možné letadla připravit na odlet, a proto jsou všechny starty až do odvolání zrušené. Výpadky předpokládají i letiště v Düsseldorfu a Kolínu nad Rýnem. Rušení se týká mimo jiné i linek do Prahy a z Prahy, vyplývá z internetových stránek Letiště Václava Havla.

„Mezi německými letišti a Prahou by ve středu mělo být podle informací z úterý zrušeno deset letů,“ řekl Michal Procházka z Letiště Praha. „Byly to čtyři přílety a čtyři odlety do Frankfurtu a jeden přílet a jeden odlet do Mnichova.“ Odpolední linka do Mnichova odletěla podle přehledu letů podle plánu.

Počasí zároveň komplikuje situaci i v železniční dopravě. Deutsche Bahn (DB) zrušil několik dálkových spojů a oznámil, že rychlíky ICE vzhledem k počasí budou jezdit sníženou rychlostí a spoje budou nabírat velká zpoždění. Rychlostní vlaky nevyjely například na linkách ze Stuttgartu a Frankfurtu nad Mohanem do Paříže. Výpadky postihly i autobusové spoje.