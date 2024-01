Meteorologové zpřísnili výstrahu před ledovkou. V části země hrozí kalamita

České dráhy kvůli mimořádnostem spojeným s tvorbou ledovky a náledí posílí dispečink a pohotovostní službu. Zároveň budou mít připravené pomocné lokomotivy. Národní dopravce žádá cestující, aby v příštích hodinách sledovali aktuální informace o provozu na železnici.

Cestujícím dráhy také doporučují připravit se na možné komplikace při cestování a vybavit se na cestu tekutinami, jídlem, případně léky, které pravidelně užívají, a to i v případě cesty na kratší vzdálenost.

Ledovka a přívaly sněhu už ochromily Německo

V Německu kvůli přívalům sněhu a ledovce zrušili stovky letů, zavírají i školy. Letiště v Saarbrückenu zcela přerušilo provoz, letiště ve Frankfurtu nad Mohanem zrušilo šest set ze zhruba tisícovky plánovaných letů a v poledne zastavilo další starty, třetina leteckých spojů je odvoláno na letišti v Mnichově. Problémy jsou i na silnicích a na železnici.

Mezi německými letišti a Prahou by podle Michala Procházky z Letiště Praha mělo být zrušeno deset letů. „Byly to čtyři přílety a čtyři odlety do Frankfurtu a jeden přílet a jeden odlet do Mnichova,“ uvedl.