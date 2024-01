Sever Spojených států svírá mráz. Sněhová bouře připravila o elektřinu statisíce lidí

Americkým Středozápadem během noci na sobotu postupovala sněhová bouře, která podle monitorovacího serveru PowerOutage připravila o přístup k elektřině nejméně 368 tisíc odběratelů. Přiměla také aerolinky napříč celými Spojenými státy zrušit až 7600 letů, informovala agentura AP. Severní státy Montana, Severní Dakota i části Wyomingu se až do neděle budou potýkat s extrémně nízkými teplotami sahajícími až k minus čtyřiceti stupňům Celsia, napsal list The New York Times.