Bavorské úřady ve čtvrtek zadržely tři podezřelé z členství v teroristické organizaci v souvislosti s krajně pravicovou extremistickou skupinou Říšští občané (Reichsbürger), oznámila podle agentury DPA prokuratura v Mnichově. Jiní členové skupiny už v zemi stojí před soudem kvůli údajné přípravě státního převratu.
V Německu zadrželi tři podezřelé v souvislosti s plánováním převratu
Tři muži patřící ke skupině kolem Heinricha XIII. Reusse chtěli jako členové teroristické skupiny násilným způsobem svrhnout státní zřízení, oznámil zemský kriminální úřad. V ranních hodinách proběhly domovní prohlídky v Bavorsku, Sasku a Durynsku.
Tři zatčení se spolu s dalšími příznivci skupiny měli dle úřadů v dubnu 2022 zúčastnit střeleckého výcviku s krátkými a dlouhými zbraněmi na bývalé střelnici Bundeswehru poblíž města Bayreuth na severu Bavorska.
Se členy skupiny Říšských občanů v současné době pokračují tři velké soudní procesy na celostátní úrovni.
Loni před soud předstoupili vůdci spiklenců včetně člena německého šlechtického rodu, 72letého Heinricha XIII. Reusse, který byl podle státního zastupitelství hlavou chystaného puče. Reuss se podle obžaloby chtěl postavit do čela země jako regent. Skupina prý počítala s tím, že se k převzetí moci bude muset uchýlit k násilí. Plánovala proto podle obžaloby ozbrojený vpád do Spolkového sněmu, zatýkání poslanců, členů vlády a nepohodlných osobností na spolkové i zemské úrovni a jejich následné popravy.
Mezi vedení skupiny patřili vedle Reusse někdejší důstojník a výsadkář Rüdiger von Pescatore a někdejší poslankyně Spolkového sněmu za Alternativu pro Německo (AfD) a soudkyně Birgit Malsacková-Winkemannová. Celkem před soud předstoupilo už osmnáct lidí.