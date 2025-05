V Německu loni zaznamenali rekordní počet politicky motivovaných trestných činů

Oba činitelé připomněli, že se v loňském roce konaly volby do Evropského parlamentu a trojice voleb do sněmů východoněmeckých spolkových zemí: Saska, Durynska a Braniborska. V Berlíně se také loni v únoru částečně opakovaly volby do Spolkového sněmu z roku 2021 a kampaň před předčasnými volbami do Spolkového sněmu z letošního února poznamenala už i závěr loňského roku.

Nejvýraznější nárůst zaznamenala policie u trestných činů, u kterých předpokládá krajně pravicovou motivaci. Jejich počet se zvýšil z 28 945 předloni na loňských 42 788. Každý druhý politicky motivovaný trestný čin tak lze podle statistiky přiřadit k pravicovému extremismu.