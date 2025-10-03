V rafinerii americké společnosti Chevron ve městě El Segundo několik kilometrů jižně od mezinárodního letiště v Los Angeles došlo k výbuchu, po kterém vypukl rozsáhlý požár. Na místě zasahují hasiči. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění a příčina incidentu, ke kterému došlo v pátek ráno (SELČ), není známá, informují americká média.
V Kalifornii vypukl rozsáhlý požár rafinerie
Jeden ze svědků stanici CBS News sdělil, že exploze kolem 21:30 (pátek 06:30 SELČ) mu připadala jako malé zemětřesení. Plameny byly vidět na kilometry daleko, píše list Los Angeles Times. Rafinerie má vlastní hasičský sbor a zápolit s požárem pomáhají další hasiči z regionu.
Členka rady okresu Los Angeles Holly Mitchellová podle CBS News řekla, že hasičům se podařilo oheň omezit na jednu část rafinerie. Uvedla, že zatím nejsou hlášeny žádné zraněné osoby a v okolní oblasti není důvod k obavám. Úřady podle ní budou sledovat kvalitu vzduchu. Mitchellová doporučila obyvatelům, aby pokud možno nevycházeli ven.
Rafinerie v El Segundu byla postavena v roce 1911. Zařízení zpracovává na 290 tisíc barelů ropy denně a jeho hlavními produkty jsou benzin, letecké palivo a nafta. Celková skladovací kapacita činí 12,5 milionu barelů v přibližně 150 velkých nádržích, uvádí Chevron na svých webových stránkách.