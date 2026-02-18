V Kalifornii je po pádu laviny nezvěstných deset lyžařů


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Po pádu laviny v severní Kalifornii je nezvěstných deset lyžařů. Šest dalších lidí bylo nalezeno živých, napsala ve středu agentura DPA s odvoláním na místní úřady. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.

Kancelář šerifa okresu Nevada County uvedla, že šestice nalezených lyžařů se nadále nachází v místě pádu laviny a čeká na převoz do bezpečí. Do pátrací akce bylo v úterý odpoledne místního času nasazeno více než 50 záchranářů. Do lavinové zóny byly vyslány záchranné lyžařské týmy z lyžařského střediska Boreal Mountain a Alder Creek Adventure Center v Tahoe Donner, napsala agentura Reuters.

Skupina tvořená čtyřmi horskými vůdci a dvanácti klienty se v oblasti hory Castle Peak pohybovala na takzvaných backcountry lyžích.

Zimní počasí si v USA už vyžádalo nejméně 85 mrtvých
Budova amerického Kongresu obklopená sněhem

„Povětrnostní podmínky zůstávají krajně nebezpečné,“ uvedla policie s tím, že platí zvýšené lavinové nebezpečí. Podle provozovatelů místního lyžařského střediska napadlo jen za posledních 24 hodin téměř 80 centimetrů sněhu.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom na síti X napsal, že státní úřady v místě „koordinovaly pátrací a záchranné práce za účasti všech sil“ ve spolupráci s místními záchrannými týmy.

Podle Colorado Avalanche Information Center si laviny v USA za posledních deset let vyžádaly v průměru 27 životů každou zimu. V úterý platilo pro většinu severní Kalifornie varování před zimní bouří, v horských oblastech Sierra Nevady očekávali meteorologové silné sněžení.

Kvůli sněhové bouři je v USA více než milion odběratelů bez elektřiny
Husté sněžení v St. Louis v Missouri, 24. ledna 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Zelenskyj tvrdí, že na něj Trump vyvíjí nepřiměřený nátlak

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že na něj americký protějšek Donald Trump na něj vyvíjí nepřiměřený nátlak ve snaze dosáhnout řešení války s Ruskem. To napadlo Ukrajinu před téměř čtyřmi lety, země se od té doby agresi brání. Zelenskyj v rozhovoru pro web Axios zopakoval, že jakýkoliv plán, který by vyžadoval, aby se Ukrajina vzdala dosud neobsazeného území v Donbasu, by Ukrajinci odmítli v referendu.
před 1 hhodinou

Peruánský parlament sesadil prezidenta Jerího

Peruánský parlament v úterý sesadil prezidenta Josého Jerího, který nyní čelí vyšetřování kvůli nepřiznaným schůzkám se dvěma čínskými podnikateli. Informují o tom tiskové agentury. Peru mění hlavu státu dva měsíce před parlamentními a prezidentskými volbami. S novou volbou prezidenta pak začne Kongres ve středu místního času.
před 4 hhodinami

Kvůli násilné smrti aktivisty v Lyonu nechala prokuratura zadržet devět lidí

Prokuratura v Lyonu nechala kvůli napadení a smrti třiadvacetiletého krajně pravicového aktivisty Quentina Deranquea zadržet devět lidí, napsala agentura AFP. Mezi zadrženými je i Jacques-Elie Favrot, který je asistentem poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphaëla Arnaulta. Favrot ale již dříve odmítl, že by nesl nějaký podíl viny na smrti muže.
před 6 hhodinami

USA a Írán v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech, řekl Arakčí

Spojené státy a Írán dosáhly na jednání v Ženevě shody na hlavních principech, řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Neznamená to, že dohoda bude hotova brzy, ale otevřela se k ní cesta, míní. Delegace už opustily město. Diplomaté obou států nepřímo vyjednávali hlavně o íránském jaderném programu. Prezident USA Donald Trump dříve varoval před následky odmítání dohody, z druhé strany se ozývá apel na realistické požadavky. Obě země ukazují i vojenskou sílu.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Ukrajinskou výpravu při nástupu na Hrách vedla Ruska. Protest proti válce, říká

Za hlasitého aplausu uvedla na zahájení olympijských her ukrajinskou výpravu architektka Anastasia Kučerovová. Narodila se přitom v Rusku. Nyní žije v Miláně a pochodem s transparentem s názvem napadené země symbolicky vyjádřila nesouhlas s téměř čtyři roky trvající válkou, kterou vede její vlast. Tím se stala vzhledem k nucené absenci ruských sportovců pod neutrální vlajkou patrně jedinou Ruskou, která se letošního ceremoniálu mohla účastnit.
před 6 hhodinami

V Ženevě skončila první část dalšího jednání o konci ruské války na Ukrajině

V Ženevě se v úterý uskutečnilo nové kolo jednání Američanů, Ukrajinců a Rusů s cílem ukončit rusko-ukrajinskou válku. Hovory týkající se politických otázek skončily dříve, ty o vojenských otázkách až později večer, uvedl šéf ukrajinské delegace Rustem Umerov. Diskuze se dle něj zaměřila na praktické otázky a mechanismy možných řešení. Experti konstatují, že ruská pozice se nemění a je pro Kyjev nadále nepřípustná. Strany by měly jednat i ve středu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Expanzivní snahy Ruska by s koncem Putina nezmizely, varuje Pavel

Rusko vede různými způsoby trvalou válku s celým demokratickým světem, což se nezmění ani s případným mírem na Ukrajině, řekl prezident Petr Pavel v úterý v diskusi s Pražany při své oficiální dvoudenní návštěvě hlavního města. Ruská expanzivní strategie se podle něj nezmění ani v případě, že v čele státu bude někdo jiný než Vladimir Putin.
před 8 hhodinami
