V Kalifornii je po pádu laviny nezvěstných deset lyžařů

Po pádu laviny v severní Kalifornii je nezvěstných deset lyžařů. Šest dalších lidí bylo nalezeno živých, napsala ve středu agentura DPA s odvoláním na místní úřady. V oblasti panuje nepříznivé zimní počasí.
Kancelář šerifa okresu Nevada County uvedla, že šestice nalezených lyžařů se nadále nachází v místě pádu laviny a čeká na převoz do bezpečí. Do pátrací akce bylo v úterý odpoledne místního času nasazeno více než 50 záchranářů. Do lavinové zóny byly vyslány záchranné lyžařské týmy z lyžařského střediska Boreal Mountain a Alder Creek Adventure Center v Tahoe Donner, napsala agentura Reuters.
Skupina tvořená čtyřmi horskými vůdci a dvanácti klienty se v oblasti hory Castle Peak pohybovala na takzvaných backcountry lyžích.
„Povětrnostní podmínky zůstávají krajně nebezpečné,“ uvedla policie s tím, že platí zvýšené lavinové nebezpečí. Podle provozovatelů místního lyžařského střediska napadlo jen za posledních 24 hodin téměř 80 centimetrů sněhu.
Kalifornský guvernér Gavin Newsom na síti X napsal, že státní úřady v místě „koordinovaly pátrací a záchranné práce za účasti všech sil“ ve spolupráci s místními záchrannými týmy.
Podle Colorado Avalanche Information Center si laviny v USA za posledních deset let vyžádaly v průměru 27 životů každou zimu. V úterý platilo pro většinu severní Kalifornie varování před zimní bouří, v horských oblastech Sierra Nevady očekávali meteorologové silné sněžení.