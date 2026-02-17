V Dubaji policistům pomáhá hlídkový robot s AI

Nahrávám video
Dubajská policie představila v turistické destinaci Global Village autonomního hlídkového robota. Je plně automatizovaný a podporovaný funkcemi umělé inteligence. Dokáže rozpoznávat obličeje i sledovat podezřelého. V případě, že narazí na terén, který je pro něj neschůdný, vypustí dron, kterým je vybavený. Dubaj si stanovila dlouhodobé plány na rozšíření využívání robotiky a umělé inteligence ve vládních službách v rámci strategií zaměřených na zlepšení bezpečnosti, efektivity a doby odezvy, uvádějí vládní webové stránky.