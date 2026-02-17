V Dubaji policistům pomáhá hlídkový robot s AI


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters
Nahrávám video
V Dubaji nyní policistům pomáhá autonomní robot s AI
Zdroj: Reuters/The General Command of Dubai Civil Defence

Dubajská policie představila v turistické destinaci Global Village autonomního hlídkového robota. Je plně automatizovaný a podporovaný funkcemi umělé inteligence. Dokáže rozpoznávat obličeje i sledovat podezřelého. V případě, že narazí na terén, který je pro něj neschůdný, vypustí dron, kterým je vybavený. Dubaj si stanovila dlouhodobé plány na rozšíření využívání robotiky a umělé inteligence ve vládních službách v rámci strategií zaměřených na zlepšení bezpečnosti, efektivity a doby odezvy, uvádějí vládní webové stránky.

Výběr redakce

Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

Pavel se sejde s Červeným. Předpokládá, že ho jmenuje ministrem

16:51Aktualizovánopřed 8 mminutami
Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Dle EU nedostatek nehrozí

Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Dle EU nedostatek nehrozí

14:11Aktualizovánopřed 18 mminutami
Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

16:22Aktualizovánopřed 38 mminutami
Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

Mandátový a imunitní výbor nedoporučil sněmovně vydat Babiše a Okamuru

10:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

12:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

před 2 hhodinami
Kubova náměstkyně zřejmě postavila dům bez povolení. Černá stavba to není, tvrdí

Kubova náměstkyně zřejmě postavila dům bez povolení. Černá stavba to není, tvrdí

před 3 hhodinami
Rusko provedlo další masivní nálet na ukrajinskou energetiku

Rusko provedlo další masivní nálet na ukrajinskou energetiku

10:43Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA a Írán v Ženevě dosáhly shody na hlavních principech, řekl Arakčí

Spojené státy a Írán dosáhly na jednání v Ženevě shody na hlavních principech, řekl íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Neznamená to, že dohoda bude hotova brzy, ale otevřela se k ní cesta, míní. Delegace už opustily město. Diplomaté obou států nepřímo vyjednávali hlavně o íránském jaderném programu. Prezident USA Donald Trump dříve varoval před následky odmítání dohody, z druhé strany se ozývá apel na realistické požadavky. Obě země ukazují i vojenskou sílu.
03:07Aktualizovánopřed 13 mminutami

Maďarsko a Slovensko prosí Chorvatsko o ruskou ropu. Dle EU nedostatek nehrozí

Budapešť požádala Chorvatsko, aby umožnilo přepravu ruské ropy přes ropovod Adria do Maďarska a na Slovensko. Klíčová trasa pro dodávky suroviny přes Ukrajinu totiž zůstává zablokovaná. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó chorvatské vládě žádost zaslal společně se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou. Chorvatská strana pak v pondělí uvedla, že je připravena ve věci vyhovět, píše Bloomberg. Evropská komise v úterý uvedla, že Maďarsku ani Slovensku nedostatek ropy v nejbližší době nehrozí.
14:11Aktualizovánopřed 18 mminutami

Američané opustili dvě klíčové základny v Sýrii

Americké síly během jediného týdne opustily dvě strategické základny v Sýrii, jež využívaly k boji proti Islámskému státu (IS). Vztahy mezi Washingtonem a novým režimem v Damašku tak dál posilují. Podle zdrojů listu The Wall Street Journal USA uvažují o úplném stažení vojáků ze Sýrie. Jednou z příčin je přitom složitá spolupráce s tamní armádou tvořenou i bývalými džihádisty.
16:22Aktualizovánopřed 38 mminutami

Zemřel americký bojovník za občanská práva Jesse Jackson

Ve věku 84 let zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za občanská práva Jesse Jackson, oznámila podle stanice NBC News jeho rodina. Jackson se v osmdesátých letech dvakrát neúspěšně ucházel o kandidaturu na prezidenta Spojených států za Demokratickou stranu. Za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku. Prezident USA Donald Trump Jacksona označil za dobrého a chytrého člověka, kterého dobře znal.
12:11Aktualizovánopřed 59 mminutami

V Dubaji policistům pomáhá hlídkový robot s AI

Dubajská policie představila v turistické destinaci Global Village autonomního hlídkového robota. Je plně automatizovaný a podporovaný funkcemi umělé inteligence. Dokáže rozpoznávat obličeje i sledovat podezřelého. V případě, že narazí na terén, který je pro něj neschůdný, vypustí dron, kterým je vybavený. Dubaj si stanovila dlouhodobé plány na rozšíření využívání robotiky a umělé inteligence ve vládních službách v rámci strategií zaměřených na zlepšení bezpečnosti, efektivity a doby odezvy, uvádějí vládní webové stránky.
před 1 hhodinou

V Ženevě jednají USA, Ukrajina a Rusko o možném klidu zbraní

V Ženevě začalo nové kolo jednání Američanů, Ukrajinců a Rusů s cílem ukončit rusko-ukrajinskou válku. Hovory mají pokračovat ve středu. Na pořadu dne jsou bezpečnostní a humanitární otázky, uvedl vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov. Podle Kremlu by se mělo jednat i o územních záležitostech. Experti konstatují, že ruská pozice se nemění a že Moskvě nejde jen o územní ústupky, ale požaduje i instalaci proruské vlády v Kyjevě a odmítá západní bezpečnostní záruky pro napadenou zemi.
09:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V Kolíně nad Rýnem vyvrcholila karnevalová sezona

O masopustním pondělí prošel Kolínem nad Rýnem tradiční karnevalový průvod. Rosenmontag (Růžové pondělí), jak v Německu tento den nazývají, byl vyvrcholením německé karnevalové sezony, která předchází čtyřicetidennímu půstu před Velikonocemi. Už tradičně bylo inspirací pro mnohé karnevalové vozy aktuální politické dění.
před 2 hhodinami

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

Společnost Meta získala patent na jazykový model, jenž by v nepřítomnosti uživatele pokračoval v jeho aktivitě na sociálních sítích, napsal server Business Insider. Nástroj vycvičený na datech konkrétního účtu by vytvořil „digitální klon“, který by dle firmy byl vhodný k zastoupení dotyčného třeba v případě dovolené – nebo smrti. Meta tvrdí, že eticky sporného robota nemá v plánu dál rozvíjet.
před 2 hhodinami
Načítání...