Útěchu od hrůz války hledají ukrajinští vojáci i na posvátné hoře Athos

Ukrajinští vojáci s sebou do Řecka přivezli stopy války –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jeden přijel s jizvou na hlavě, další s oběma nohama amputovanýma nad kolenem, někteří s neviditelnými psychickými zraněními. Celkem dvaadvacet mužů se vydalo autobusem z ukrajinského Lvova do více než tisíc kilometrů vzdáleného kláštera na hornatém poloostrově Athos na severu Řecka, kde doufali, že uniknou hrůzným vzpomínkám z bojiště.

Během čtyřdenního pobytu vojáci absolvovali pouť do přibližně desítky klášterů na svazích hory Athos, jež je duchovním centrem již od 10. století. „Mnoho vojáků trpí událostmi, které se odehrály v posledních třech letech. Mnoho z nich trpí různými nemocemi,⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jsou zranění a my je musíme rehabilitovat,“ řekl otec Mychajlo Pasirskij, ukrajinský pravoslavný kněz, který muže na cestě doprovázel.

„Bez podpory by to nešlo“

Ivan Kovalyk v září 2023 na frontové linii chtěl pomoci spolubojovníkům a zamířil pro vysílačku, jídlo a vodu. V tu chvíli nedaleko vybuchl granát. Dvaadvacetiletý Kovalyk přišel o obě nohy pod kolenem a nyní chodí s pomocí protéz.

Spolubojovníci ho přenášeli přes nerovnou dlažbu a po úzkých schodištích athoských klášterů. Celkově však chodil bez pomůcek a svůj stav hodnotí pozitivně. „Samozřejmě mi to hodně pomohlo, protože mi to pomohlo zbavit se stresu,“ řekl o návštěvě Athosu, kterou plánuje zopakovat. „Vždycky tu byla podpora od příbuzných, od přátel, bratrů ve zbrani, podpora od státu, bez toho by to nešlo.“