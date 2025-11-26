USA zvýší vstupné do národních parků pro cizince

Zahraniční návštěvníci národních parků v USA budou od ledna platit vyšší vstupné než Američané. Ti naopak místa navštíví zdarma během „vlasteneckých dnů“, včetně narozenin prezidenta Donalda Trumpa. Změny se týkají jedenácti nejnavštěvovanějších národních parků včetně Yosemitů, Grand Canyonu či Everglades.
Zahraničním turistům bude od 1. ledna 2026 kromě běžného vstupného do těchto parků účtován nový poplatek ve výši sto dolarů (2087 korun), oznámilo v úterý ministerstvo vnitra USA s tím, že změna je součástí politiky „Amerika na prvním místě“.
Za roční vstupenku cizinci zaplatí 250 dolarů (5217 korun), zatímco americké občany a osoby s trvalým pobytem bude nadále stát 80 dolarů (1669 korun).
Ministr vnitra Doug Burgum v příspěvku na sociální síti X uvedl, že opatření zajistí, aby američtí daňoví poplatníci „nadále měli přístup za přijatelné ceny, zatímco zahraniční návštěvníci budou přispívat spravedlivým dílem na údržbu a vylepšování našich parků pro budoucí generace.“
„Američané na prvním místě,“ stojí v příspěvku Bílého domu na X o novém vstupném. Jeho zavedení navazuje na červencový výnos prezidenta Trumpa, v němž národním parkům nařídil zvýšit vstupné pro zahraniční turisty.
Opatření se týká také národních parků Rocky Mountain, Acadia, Bryce Canyon, Glacier, Sequoia a Kings Canyon, Grand Teton, Yellowstone a Zion.
Zásadní příjmy od cizinců
Šéf úřadu pro cestovní ruch okresu Yosemite Mariposa Jonathan Farrington řekl deníku The Washington Post (WP), že okres je závislý na zahraničních turistech, kteří tvoří 25 procent návštěvníků kalifornského národního parku Yosemite. Polovina pracovních míst v okrese podle něj souvisí s cestovním ruchem.
Národní park Yellowstone uvádí, že v roce 2024 pocházelo téměř 15 procent jeho návštěvníků ze zahraničí, což byl pokles oproti třiceti procentům v roce 2018.
Spojené státy se připojí k řadě dalších zemí, které zahraničním turistům účtují vyšší vstupné do národních parků než místním obyvatelům. Jsou mezi nimi například Thajsko, Rwanda, Tanzanie, Chile a Ekvádor, píše WP.
Mnoho dalších zemí vstupné neúčtuje. V Česku je vstup do národních parků zdarma, s výjimkou několika exponovaných míst.