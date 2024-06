U těžkých témat ožila, říká Tabery o rozhovorech s Čaputovou

Rozhovory probíhaly po dobu dvou let. „Potkávali jsme se poměrně často. Kolik to bylo celkem hodin, nevím,“ přiznává šéfredaktor Respektu Tabery, ale upřesňuje, že šlo určitě o desítky hodin. Cílem prý bylo, aby si vždy povídali delší čas v kuse, aby byl rozhovor plynulý a přirozený.

„V roli prezidentky byla pořád. I když rozhovor probíhal v neformální rovině, tak to stále byla prezidentka a v tomto ohledu držela svůj prostor a způsob komunikace,“ uvedl novinář.

Osobní zpověď

Přesto je Čaputová v rozhovoru dost otevřená a knižní zpověď slovenské hlavy státu je v mnoha ohledech velmi osobní. Ožila, paradoxně, když mluvila o těžkých tématech, prozradil autor knihy. To, že se pro tento jediný knižně vydaný rozhovor takto svěřila, byla ale podle Taberyho i souhra náhod.

„V jednu chvíli jsem vycítil náznak, kdy začala mluvit otevřeně, a v ten moment je dobré jít za tím, co je zajímavé, ojedinělé,“ popisuje novinář. V knize bývalá prezidentka hovoří například o svých pochybnostech v době, kdy lékaři našli její dceři nádor na mozku krátce předtím, než měla nastoupit do úřadu.

Taberyho zaujalo, že u Čaputové nikdy necítil umělý sentiment. „Hodně se soustředila na to, co je před ní, co je ten úkol. Často zmiňovala, že pokud se na to dobře připravila a dala do toho všechno, ale nevyšlo to, tak to se nedá nic dělat. Ale vždy se soustředila na přípravu,“ sdělil šéfredaktor Respektu.