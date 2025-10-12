Návštěvníci řeckých Athén si při procházce po široké pěší zóně podél úpatí slavné Akropole mohu nově vychutnat ničím nerušený pohled na chrám Parthenón. Lešení, které po téměř dvacet let kvůli restaurátorským pracím zakrývalo západní fasádu památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO, bylo konečně odstraněno, píše agentura AP.
Turisté si mohou po letech vychutnat pohled na athénský Parthenón bez lešení
Ministryně kultury Lina Mendoniová současně uvedla, že je to poprvé za asi 200 let, co je celý exteriér Parthenónu zcela bez lešení.
Právě na západní stranu chrámu je nejlepší výhled z ulice, takže změna je pro turisty nejvýraznější. Pro návštěvníky „je to, jako by viděli jinou, zcela odlišnou památku,“ řekla Mendoniová v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Skai. Odstranění lešení bylo dokončeno koncem září.
Konzervační práce však musí pokračovat, a oddech tak bude pouze dočasný. Nové lešení bude postaveno podél západní strany Parthenónu přibližně za měsíc, ale bude lehčí a esteticky mnohem příznivější, dodala Mendoniová. Obnovené konzervační práce by měly trvat do začátku léta 2026. Poté bude Parthenón zcela zbaven i tohoto lešení.
Akropole, jejíž součástí je Parthenón, je nejoblíbenější turistickou atrakcí Řecka. Podle údajů statistického úřadu ji v roce 2024 navštívilo 4,5 milionu lidí. Mramorový chrám byl postaven v polovině pátého století před naším letopočtem na počest bohyně Athény, patronky města.