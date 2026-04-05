Trump žádá 152 milionů dolarů na znovuotevření věznice Alcatraz

Americký prezident Donald Trump žádá 152 milionů dolarů (3,24 miliardy korun) na znovuotevření nechvalně známé věznice Alcatraz. Částka je uvedena v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2027. Informuje o tom zpravodajský web BBC.
Místo, známé také jako The Rock (Skála), se nachází poblíž mostu Golden Gate v San Franciscu. Kdysi bylo považováno za jednu z nejznámějších věznic ve Spojených státech, v posledních letech ale slouží jako turistická atrakce.
Ve zdůvodnění požadavku se píše, že peníze poslouží „k přestavbě Alcatrazu na moderní zabezpečené vězeňské zařízení“. Uvedená částka má zároveň pokrýt provozní náklady na první rok.
Plán na znovuotevření Alcatrazu jako aktivní věznice se setkal se skepsí u řady kalifornských politiků. Vznášeli otázky ohledně konečných nákladů projektu a problémů spojených s provozem.
Věznice s nejvyšší ostrahou byla uzavřena v roce 1963. Jako turistická atrakce je v současné době v péči Správy národních parků.
Podle Trumpa by Alcatraz nově sloužil především k zadržování přistěhovalců
Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová uvedla, že tento návrh v rozpočtu Trumpovy vlády je „na první pohled absurdní a měl by být bez dalšího zamítnut“. „Přestavba Alcatrazu na moderní vězení je hloupý nápad, který by nebyl ničím jiným než plýtváním penězi daňových poplatníků a urážkou inteligence amerického lidu,“ řekla Pelosiová.
Proslulá federální věznice v někdejší pevnosti Alcatraz byla zřízena v srpnu 1934. Většina z vězňů, kteří se odtud pokusili utéct, neměla šanci. Byli chyceni, zastřeleni na útěku, nebo se utopili.
Žádost bude muset schválit americký Kongres. Podle Trumpa a jeho vlády by Alcatraz nově sloužil především k zadržování přistěhovalců.