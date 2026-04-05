Trump žádá 152 milionů dolarů na znovuotevření věznice Alcatraz


včera v 01:26|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump žádá 152 milionů dolarů (3,24 miliardy korun) na znovuotevření nechvalně známé věznice Alcatraz. Částka je uvedena v návrhu rozpočtu na fiskální rok 2027. Informuje o tom zpravodajský web BBC.

Místo, známé také jako The Rock (Skála), se nachází poblíž mostu Golden Gate v San Franciscu. Kdysi bylo považováno za jednu z nejznámějších věznic ve Spojených státech, v posledních letech ale slouží jako turistická atrakce.

Ve zdůvodnění požadavku se píše, že peníze poslouží „k přestavbě Alcatrazu na moderní zabezpečené vězeňské zařízení“. Uvedená částka má zároveň pokrýt provozní náklady na první rok.

Plán na znovuotevření Alcatrazu jako aktivní věznice se setkal se skepsí u řady kalifornských politiků. Vznášeli otázky ohledně konečných nákladů projektu a problémů spojených s provozem.

Věznice s nejvyšší ostrahou byla uzavřena v roce 1963. Jako turistická atrakce je v současné době v péči Správy národních parků.

Podle Trumpa by Alcatraz nově sloužil především k zadržování přistěhovalců

Bývalá předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová uvedla, že tento návrh v rozpočtu Trumpovy vlády je „na první pohled absurdní a měl by být bez dalšího zamítnut“. „Přestavba Alcatrazu na moderní vězení je hloupý nápad, který by nebyl ničím jiným než plýtváním penězi daňových poplatníků a urážkou inteligence amerického lidu,“ řekla Pelosiová.

Proslulá federální věznice v někdejší pevnosti Alcatraz byla zřízena v srpnu 1934. Většina z vězňů, kteří se odtud pokusili utéct, neměla šanci. Byli chyceni, zastřeleni na útěku, nebo se utopili.

Žádost bude muset schválit americký Kongres. Podle Trumpa a jeho vlády by Alcatraz nově sloužil především k zadržování přistěhovalců.

V izraelské Haifě zasáhla íránská střela obytný dům

Čtyři lidé utrpěli zranění, z toho jeden člověk vážná, a další čtyři osoby se pohřešují v izraelském městě Haifa poté, co tam v neděli íránská balistická střela zasáhla obytnou budovu. Informoval o tom server The Times of Israel (ToI). Izraelská armáda podle něj zahájila vyšetřování selhání protiraketového systému, který íránskou balistickou střelu nedokázal odrazit. Sirény se podle armády nicméně včas rozezněly, aby obyvatele před útokem varovaly.
Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
Americkým silám se podařilo vyzvednout z íránského území druhého člena posádky sestřeleného bojového letounu F-15E. Informaci potvrdil prezident USA Donald Trump, podle kterého byl letec vážně zraněn. Íránská armáda uvedla, že se jí podařilo záchrannou misi USA překazit a že zničila čtyři americké letouny. Americká média píší o ztrátě dvou dopravních letounů, které uvázly v Íránu. Podle jejich zdrojů nebyl žádný americký voják při záchraně letce zraněn.
VideoCherson slaví Velikonoce pod hrozbou dronů

Zatímco katolické Velikonoce vrcholí, na Ukrajině, která se brání ruské agresi, ty ortodoxní teprve začínají. Ve městě Cherson, kde natáčel štáb České televize, se navíc nesou ve znamení neustálých dronových útoků nepřítele. V Chrámu setkání páně v srdci ostřelovaného města jen necelých pět kilometrů od ruských pozic si Ukrajinci připomínají s ratolestmi v ruce květnou neděli. Na mši sem dorazily desítky lidí navzdory nebezpečí, které představují ruské drony. Větší shromáždění lidí může být terčem pro ruskou armádu, v sobotu se cílem ostřelování stal jiný kostel v Chersonu.
Vyvrácený strom na severu Německa zabil tři lidi

Tři lidi včetně kojence zabil ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko třicet metrů vysoký strom, jenž se v silném větru vyvrátil a spadl na skupinu lidí, kteří v lese hledali velikonoční vajíčka. Podle agentury DPA o tom informovala policie. Podle ní další osoby utrpěly zranění.
Trump vulgárně pohrozil Teheránu, pokud neuvolní Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump vulgárně pohrozil Teheránu útoky na íránské elektrárny a mosty, pokud neuvolní Hormuzský průliv. Vyjádřil se tak na své síti Truth Social. V rozhovoru se stanicí Fox News dodal, že dohoda s Íránem v pondělí je možná a že Teherán vyjednává. V sobotu šéf Bílého domu prohlásil, že Írán má 48 hodin na uzavření dohody nebo uvolnění průlivu klíčového pro přepravu ropy a plynu z Perského zálivu, jinak se podle něj na tuto blízkovýchodní zemi snese peklo.
Ukrajina zasáhla rafinerii Lukoilu v Nižněnovgorodské oblasti

Ukrajinci zasáhli ruský přístav Primorsk důležitý pro vývoz ropy a rafinerii v Kstově v Nižněnovgorodské oblasti, potvrdil velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. O ukrajinských útocích už dříve informovala ruská strana. Ukrajina zároveň hlásí sestřelení 76 ruských bezpilotních letounů z 93.
Srbsko našlo podle Vučiče batohy s výbušninami u plynovodu vedoucího do Maďarska

Srbská armáda a policie našly dva batohy s výbušninami a rozbuškami poblíž plynovodu, který vede do Maďarska. Informoval o tom podle agentury AFP srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský premiér Viktor Orbán podle agentury MTI na jednání obranné rady nařídil, aby potrubí začala střežit armáda. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó naznačil, že za incidentem stojí Kyjev, ten naopak viní Moskvu. Šéf maďarské opozice Péter Magyar vyjádřil přesvědčení, že jde o akci „pod falešnou vlajkou“, která má vyvolat paniku a zabránit volbám příští týden. Podle ředitele srbské tajné služby má ale akci na svědomí osoba z řad migrantů.
