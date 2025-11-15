Trump chce příští týden zažalovat BBC až o pět miliard dolarů


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump chce britskou veřejnoprávní stanici BBC zažalovat až o pět miliard dolarů (105 miliard korun). Podle agentury AFP to řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem. Dodal, že žalobu kvůli svému sestříhanému projevu ze 6. ledna 2021 chce podat příští týden.

BBC čelí již týden velkému tlaku kvůli sestříhání Trumpova projevu, kvůli němuž rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. Trump již v týdnu prohlásil, že stanice podvedla veřejnost a že má povinnosti ji zažalovat. Jeho právníci poslali BBC předžalobní výzvu a dali čas na reakci do pátku.

„Budeme je žalovat o jeden až pět miliard dolarů, pravděpodobně během příštího týdne. Myslím, že bych to měl udělat. Oni sami přiznali, že podváděli,“ uvedl prezident.

Trump 6. ledna 2021 přednesl projev krátce před tím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo se to v době, když se tam zákonodárci sešli, aby potvrdili vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách v listopadu 2020. BBC v dokumentárním pořadu Panorama v roce 2024 projev sestříhala tak, aby podle kritiků vznikl dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, jeho zpráva se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku. Kritici stanici mimo jiné vyčítají, že za zhruba rok chybu nenapravila a viníky nepotrestala.

BBC se omluvila Trumpovi za úpravu jeho projevu, čelí ale novému obvinění
Budova BBC v Londýně (2023)

Výběr redakce

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, zemřeli tři lidé

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, zemřeli tři lidé

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Vědci vyzvedli ostatky Arnošta z Pardubic. Výzkum může přinést nové informace

Vědci vyzvedli ostatky Arnošta z Pardubic. Výzkum může přinést nové informace

před 4 hhodinami
V exekuci kvůli nevybírání elektronické schránky. Slovenský ministr se chce bránit

V exekuci kvůli nevybírání elektronické schránky. Slovenský ministr se chce bránit

před 5 hhodinami
Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozního cla

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

před 6 hhodinami
Trump požádá FBI o vyšetření vazeb demokratů na Epsteina

Trump požádá FBI o vyšetření vazeb demokratů na Epsteina

před 6 hhodinami
Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

Ruské útoky na Ukrajinu si vyžádaly osm obětí

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici

Spisovatel Boualem Sansal zůstane déle v berlínské nemocnici

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump chce příští týden zažalovat BBC až o pět miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump chce britskou veřejnoprávní stanici BBC zažalovat až o pět miliard dolarů (105 miliard korun). Podle agentury AFP to řekl novinářům během páteční cesty prezidentským speciálem. Dodal, že žalobu kvůli svému sestříhanému projevu ze 6. ledna 2021 chce podat příští týden.
před 18 mminutami

Exploze zabavených výbušnin zabila na indické policejní stanici sedm lidí

Nejméně sedm lidí zemřelo a 27 bylo zraněno při explozi zabavených výbušnin na policejní stanici v indickém Kašmíru. Většina mrtvých jsou policisté a forenzní experti, kteří výbušné materiály zkoumali, informovala v noci na sobotu SEČ agentura Reuters s odvoláním na místní média.
před 43 mminutami

Jihoafrický prezident zahájil vyšetřování letu s 153 Palestinci na palubě

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v pátek uvedl, že jeho země začala vyšetřovat původ letadla, které za neobvyklých okolností ve čtvrtek ráno přistálo v Johannesburgu se 153 Palestinci na palubě. Úřady pustily cestující z letadla až po dvanácti hodinách. Vysvětlily to tím, že žádný z pasažérů neměl v pasu potvrzení, které by za normálních okolností vydaly izraelské úřady lidem opouštějícím Pásmo Gazy. Cestující rovněž neměli zajištěné ubytování v zemi ani zpáteční letenky, informovala v pátek agentura AFP.
před 3 hhodinami

Média rozebírají dokumenty a e-maily z Epsteinovy kauzy

Média se po zveřejnění dokumentů a e-mailů spojených s případem sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina pustila do jejich rozboru. Server Canadian Broadcasting Corporation (CBC) uvedl, že jméno amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve zveřejněných dokumentech sice vyskytuje nejméně patnáctsetkrát, ale většina z toho nepřináší nic nového. Epstein také ve zveřejněných e-mailech například tvrdí, že jednoho z ruských diplomatů připravoval na jednání s Trumpem. Americká média ovšem upozornila i na Epsteinovy sklony zveličovat svůj vliv.
před 3 hhodinami

Autobus narazil do zastávky ve Stockholmu, zemřeli tři lidé

Autobusová nehoda si v pátek odpoledne v centru Stockholmu vyžádala tři životy. Další tři lidé byli se zraněními převezeni do nemocnice, informovala večer policie švédského hlavního města. Dvoupatrový autobus ze zatím neznámé příčiny najel na zastávku, kde čekali cestující.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Vědci vyzvedli ostatky Arnošta z Pardubic. Výzkum může přinést nové informace

Tým českých odborníků vyzvedl z kostelní hrobky v polském Kladsku ostatky prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Kvůli vážnému narušení konstrukce hrobky hrozilo jejich poškození. Nález nyní zamíří k podrobnému antropologickému zkoumání do Prahy.
před 4 hhodinami

Izrael hrozí obnovením války s Hizballáhem

Izrael varoval před obnovením války s teroristickým hnutím Hizballáh. Proces jeho odzbrojení podle něj vázne. Bylo přitom jednou z podmínek loňského příměří. Podle zahraničních pozorovatelů Izrael klid zbraní už tak nerespektuje a dále podniká údery po celém jihu Libanonu. Zasažené vesnice se jen obtížně vracejí zpět k životu. Velká část místních se obává, že tři kilometry vzdálený Izrael chce celé pohraničí proměnit v neobývané nárazníkové pásmo.
před 5 hhodinami

V exekuci kvůli nevybírání elektronické schránky. Slovenský ministr se chce bránit

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) se chce všemi právními prostředky bránit pokutě v přepočtu skoro tří milionů korun a následné exekuci. Do potíží se dostal poté, co čtvrt roku nereagoval na soudní výzvu v elektronické schránce. Šutaj Eštok namítl, že ji kvůli pracovní vytíženosti nevyužívá. Chce podniknout všechny právní kroky, aby rozhodnutí soudu zvrátil.
před 5 hhodinami
Načítání...