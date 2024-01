Trump chce poslat armádu na migranty a omilostnit útočníky z Kapitolu. Biden kandiduje, aby ho zastavil

Trump porážku z posledních prezidentských voleb doteď neuznal. V kampani slibuje zásadní změny oproti současné Bidenově politice. „Křivák Joe dává na první místo Čínu, Asii, Ukrajinu, ilegální cizince, environmentální lunatiky,“ prohlásil exprezident.

Kvůli náporu žadatelů o azyl chce poslat na mexicko-americkou hranici armádu. Bidenova prezidentská kampaň Trumpovi vyčetla, že když slovně útočí na ilegální migranty, používá stejný slovník jako Adolf Hitler v antisemitské knize Můj boj. „Ničí krev naší země, to dělají. Ničí naší zemi. Nelíbí se jim, když to říkám. A taky jsem nikdy nečetl Mein Kampf, říkají, oh, Hitler to řekl, ale úplně jinak,“ reagoval na kritiku republikánský prezidentský kandidát.

Trump už dříve vzkázal, že po vítězství bude diktátorem na jeden den. Vysvětlil to tím, že chce dál stavět na hranici zeď a co nejvíc umožnit těžbu ropy a plynu. Exprezident slibuje taky omilostnit řadu odsouzených z útoku na Kapitol z 6. ledna 2021 nebo provést reformu justice.