Srbská vesnice proti čínským těžařům. Tamní obyvatelé protestují proti rozšiřování dolu, prý je ohrožuje

Čínský vlastník největšího povrchového dolu v Srbsku musel dočasně přerušit těžařské práce. Způsobily to protesty místních obyvatel, lidé z vesnice ohrožené těžbou totiž zablokovali jednu z přístupových cest. Tvrdí, že důl ohrožuje jejich zdraví a majetky, čínská firma ani srbské úřady jim prý nenabízejí ani odpovídající odškodnění.

Jeden z největších měděných dolů v Evropě ukrajuje přírodu u východní hranice Srbska metr po metru. V regionu má těžba rozsáhlou tradici, ovšem nikdy předtím nebyla tak intenzivní. Už před lety vláda v Bělehradu oznámila, že obyvatele vesnice ohrožené těžbou čeká přesídlení.

Podle místních se ale jednání příliš nehýbou. Na rozdíl od dolu, který je jejich domům stále blíž a blíž. Na to upozorňuje třeba Miloš Božić, jehož rodný dům spolkl důl už dávno. Vystěhování mu navíc teď hrozí znovu – ve vsi Krivelj, kde momentálně žije, se objevují praskliny ve zdech způsobené otřesy při těžbě.

„Na život ve vsi má dopad všechno, od prachu přes výbuchy při těžbě až po provoz těžkých vozidel,“ popisuje Božić.

Číňané nenabízejí adekvátní odškodnění, tvrdí místní

Místní v regionu koncem ledna na protest zablokovali dělníkům cestu do části dolu. Čínská firma podle nich nenabízí adekvátní odškodnění za přesídlení, ani za zničený majetek. „Byli jsme otevření dialogu v tom smyslu, že nebráníme rozvoji těžby. Máme ale ústavní práva a čekáme, že to majitelé dolu budou řešit,“ uvedla spoluorganizátorka blokády Jasna Tomićová.

Třetina rozsáhlého důlního komplexu patří srbskému státu. Dvě třetiny pak před šesti lety koupila čínská společnost C‘-ťin. Místní soudy ji sice opakovaně postihly za znečišťování životního prostředí a ilegální rozšiřování provozu, firma s miliardovými příjmy ale vždy vyvázla jen s pokutami v přepočtu v řádech statisíců korun.

„Pokud je to země, které záleží na vládě práva, Číňané to respektují,“ zhodnotil analytik Bělehradského centra pro bezpečnostní politiku Vuk Vuksanović. „Jakmile vidí vládu, která jim umožňuje obcházet určitá pravidla, Číňané to naplno využijí,“ pokračoval.

Vesničané proklamují, že v blokádě chtějí setrvat, dokud jejich námitky nebudou vyslyšeny.