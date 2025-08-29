Americký federální soud nařídil nový proces s trojicí někdejších policistů z Memphisu, které loni v říjnu shledal soud vinné z maření spravedlnosti v souvislosti se smrtí Tyrea Nicholse, jenž zemřel po násilném policejním zákroku. V noci na pátek o tom informovala agentura AP. Nicholsova smrt v roce 2023 ve Spojených státech rozvířila debaty o policejní brutalitě a systémovém rasismu.
Soud v USA nařídil nový proces v souvislosti se smrtí Tyrea Nicholse
Tyre Nichols zemřel v nemocnici 10. ledna 2023, tři dny poté, co jeho auto zastavila skupina policistů se zdůvodněním, že řídil příliš riskantně. Záběry z policejních a pouličních kamer ukazují, jak policisté černošského řidiče vytáhnou z auta a během zhruba třinácti minut použijí proti Nicholsovi pepřový sprej, obušek, paralyzér i vlastní pěsti a nohy, kterými ho bijí i do hlavy.
Nicholsova smrt ve Spojených státech rozvířila debaty o policejní brutalitě a systémovém rasismu. Pohřbu se zúčastnila také tehdejší viceprezidentka Kamala Harrisová či rodiny George Floyda a Breonny Taylorové, černošských obětí policejního násilí ve Spojených státech.
Soudkyně Sheryl Lipmanová ve čtvrtek nařídila nový proces pro tři někdejší policisty, které soud dříve uznal vinné z ovlivňování svědků. Právní zástupce trojice argumentoval tím, že soudce Mark Norris, který proces vedl, byl proti obžalovaným zaujatý. Norris se několik dní před vynesením verdiktu o výši trestu případu vzdal kvůli možnému střetu zájmů.