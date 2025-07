Slovensko vyčlenilo desítky milionů eur na obnovu chovů po slintavce

O peníze mohou chovatelé skotu žádat do začátku října. Očekává se, že obnova chovů do stavu před vypuknutím nákazy na Slovensku, která byla do země podle úřadu zavlečena z Maďarska, potrvá několik let.

„Slovensko není soběstačné v produkci mléka“

„Stav živočišné výroby na Slovensku je velmi špatný. Nacházíme se na chvostu Evropské unie,“ tvrdí předseda Slovenské zemědělské a potravinářské komory Andrej Gajdoš. Dodal, že země není soběstačná mimo jiné v produkci mléka, másla či sýrů. Komora odhadla, že zemědělci budou potřebovat na obnovu chovů 26,5 milionu eur (653 milionů korun).

Bratislava už dříve odškodnila malochovatele v okolí ohnisek nákazy, kde úřady nechaly utratit 237 hospodářských zvířat. Podle ministerstva zemědělství jim stát vyplatil dohromady asi 59 500 eur (1,47 milionu korun).

Slovensko v uplynulých měsících postupně uvolňovalo restrikce, které kvůli slintavce a kulhavce zavedlo. Některá omezení, jako například zákaz vstupu nepovolaných osob do chovů a dezinfekce, zůstala v platnosti.