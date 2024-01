Slovensko posiluje opatření kvůli střelbě v Praze. Vysoké školy chtějí více kamer a turnikety

Na bratislavské Univerzitě Komenského zavládlo zkouškové období, její chodby skoro zejí prázdnotou. Školu však čeká jedna velká zkouška, a to ta bezpečnostní. „Budovy, které jsou v centru, pravděpodobně budou zavádět jisté formy kontroly vstupu, turnikety a podobně,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy této školy Radomír Masaryk.

Podobná bezpečnostní opatření, jako u vstupu do rektorátu, by přitom mohla přibýt i na dalších fakultách, včetně filozofické. Vedení rovněž zvažuje pořízení většího počtu kamer, stejně jako smlouvy s bezpečnostní službou a prevenci. „My máme asi nejstarší psychologickou poradnu. Budeme hledat cestu, jak psychologickou pomoc přinést co největšímu počtu studentů,“ dodal Masaryk.

Stát plánuje prověřit školy po celém Slovensku. Tamní ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok uvedl, že jeho resort s ministerstvem školství chystá společný projekt, aby každá střední škola měla k dispozici jednoho policistu. Ředitelé poté mohou s kriminalisty hrozby ihned řešit.