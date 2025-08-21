„Skibidi“, „delulu“ či „tradwife“ jsou slovy, která spolu s dalšími šesti tisíci výrazy přibyly do slovníku Cambridge. Přitom původně vznikly jako slang v on-line prostoru a jsou užívané zejména generacemi Z a Alfa na sociálních sítích. Začaly se však rozšiřovat do takové míry, že si lingvisté myslí, že obstojí i za několik let.
Skibidi a delulu obstojí, míní Cambridge a obohacuje slovník
Termín „skibidi“ zpopularizovali uživatelé na sociálních sítích, a to zejména díky virální animované videosérii na YouTube. „Skibidi“ je ve slovníku definováno jako „slovo, které může mít různé významy, jako například ‚cool‘ či ‚špatný‘, nebo může být použito bez jakéhokoliv významu jako vtip.“
Kromě nových frází byly přidány i některé zkrácené verze stávajících termínů, včetně „delulu“ – slovní hříčky se slovem „delusional“ s podobnou definicí: „věřit věcem, které nejsou skutečné nebo pravdivé, obvykle proto, že se tak rozhodnete“.
Přibylo i slovo „tradwife“, které je zkratkou pro tradiční manželku, někoho, kdo „zůstává doma, vaří, uklízí a má děti, o které se stará, a kdo o tomto životním stylu zveřejňuje příspěvky na sociálních médiích“, uvádí slovník.
Výrazy, které obstojí
„Internetová kultura mění anglický jazyk a je fascinující pozorovat a zachytit tento efekt,“ řekl šéf lexikálního programu Colin McIntosh. Dodal, že do slovníku přidávají pouze výrazy, o kterých si myslí, že obstojí v průběhu let. „Nestává se každý den, že se slova jako ‚skibidi‘ a ‚delulu‘ dostanou do cambridgeského slovníku,“ řekl. „Přidáváme pouze slova, u kterých si myslíme, že se uchytí.“
Mezi novými slovy se také objevily i některé složené výrazy jako například „broligarchy“. Složením slov „bro“ a „oligarchy“ se rozumí „malá skupina mužů, zejména vlastnících technologický podnik nebo do něj zapojených, kteří jsou extrémně bohatí a mocní a kteří mají nebo usilují o politický vliv“. Používá se k popisu technologických lídrů Jeffa Bezose, Elona Muska a Marka Zuckerberga, kteří se přimknuli k administrativě amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Zmíněná slova jsou velmi populární mezi příslušníky generace alfa, která je narozena mezi lety 2010 a 2024. „Aktuálně už vnímáme velký rozdíl mezi tím, jak mluví generace Z a jak mluví generace alfa. Generace Z ve spoustě případů vzala slovo z angličtiny, nějakým způsobem ho upravila, ale význam slova jde odvodit z angličtiny. Kdežto například slovo ‚skibidi‘, které používá generace alfa, význam samo o sobě nemá, dává mu ho ten člověk, který jej používá,“ popsal již dříve pro ČT24 spoluautor Slovníku generace Z Petr Zakrzewski.
Dodal, že mladá generace tráví dnes nejvíce času na sociálních sítích, takže dává smysl, že nejvíce trendů převezme právě z nich.
Out během měsíce
Mladí dle Zakrzewského ale nemají příliš rádi, když tyto pojmy používají v běžné konverzaci příslušníci starší generace. „Když se je jen chtějí naučit, to je v pořádku. Je to fajn, že jim chtějí porozumět,“ podotkl. „Může se stát, že když je učitel nebo rodič použije, dostane ho to do takového zvláštního až trapného momentu. (...) Mladá generace to vnímá jako svůj produkt,“ doplnil.
Nová slova, které mladá generace používá, dle Zakrzewského přibývají ve velké míře. Mladí jsou totiž schopní zkonzumovat značné množství internetového obsahu za krátkou chvíli, a trendy se tak tvoří rychle. „Může se tak ale i stát, že za měsíc je nové slovo už ‚out‘,“ dodal.
Podle lingvisty Adama Aleksice to, že se daná slova dostala ze sociálních médií do každodenní konverzace a že jejich definice jsou často implicitně chápány ještě předtím, než byly přidány do slovníku, „naznačuje, že jazyk je „zástupcem širších kulturních změn,“ jak řekl pro The New York Times.
K rozšíření netřeba chápat
Nutno připomenout, že z on-line prostoru pochází nepřekvapivě i slovo roku, které tradičně vyhlašuje prestižní slovník Oxford Dictionary. Za rok 2024 bylo zvoleno slovo brainrot, které v doslovném překladu znamená „mozkovou hnilobu“. Ta má přicházet právě z krátkých videí, která proslavila termín „skibidi“. Doslovný výklad znamená „údajný rozklad duševního nebo intelektuálního stavu“, k němuž dochází „nezřízenou konzumací“ internetového obsahu, který je „triviální či neklade žádné nároky“.
Dané označení přitom existuje již 170 let, akorát v roce 2024 nabylo nového významu. „Četnost používání tohoto slova se mezi lety 2023 a 2024 zvýšila o 230 procent,“ uvádí The Independent. Ve veřejném hlasování jej slovem roku v rámci užšího výběru zvolilo více než 37 tisíc lidí.
„Brainrot hovoří o jednom z vnímaných nebezpečí virtuálního života a o tom, jak využíváme svůj volný čas. Působí to jako oprávněná další kapitola v kulturní konverzaci o lidskosti a technologiích,“ řekl šéf Oxford Languages Casper Grathwohl.
Výrazům z on-line světa se tak nejspíše nevyhnou ani lidé, kteří se sociálním sítím vyhýbají. Právě ony totiž mají schopnost okrajová označení někdy doslova katapultovat do reálného světa. Aleksic v této souvislosti poukázal například na termín „rizz“, který byl shodou okolností slovem roku 2023, zpopularizoval ho mladý streamer Kai Cenat a jeho fanoušci si tento termín osvojili.
Brzy se pak pomocí algoritmů TikToku stal trendem. Posouvání slov směrem ze slangové komunikace do té běžné se dělo vždy, nyní se ale vše podle Aleksice děje neuvěřitelně rychle. „Algoritmy skutečně ovlivňují každý aspekt moderní jazykové změny,“ dodal. Slova a fráze podle něj zároveň nemusí být pochopeny, aby se staly virálními. „Stačí, aby byly dostatečně vtipné, aby si udržely naši pozornost,“ dodává lingvista.