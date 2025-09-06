Víceúčelový automobil z Česka pomáhá Ukrajině sestřelovat šáhedy

Protivzdušnou obranu, která na Ukrajině sestřeluje ruské útočné drony, podporují i Češi. Dobrovolníci z organizace Člověčina z Královéhradeckého a Olomouckého kraje vybrali peníze a nakoupili víceúčelové auto pro jednotku z východu napadené země. Ta díky tomu může působit rychleji a efektivněji, na kontě už má padesát sestřelů.
Rusko denně útočí na Ukrajinu drony typy Šáhed, míří přitom i na civilisty. Většinu těchto bezpilotních letounů se ukrajinské obraně daří sestřelovat. „Šáhedů je teď daleko víc a hodně je i klamných cílů, které zaměstnávají síly protivzdušné obrany. Proto se musíme více přemísťovat a identifikovat i ničit cíle,“ popsal příslušník jednotky protivzdušné obrany Roman.
Důležitou roli v sestřelování šáhedů mají malé jednotky rozmístěné po celé zemi. Ta s názvem Mesnik neboli Řezník patří k nejlepším – a to i díky autu z Česka.
Ukrajinci oceňují rychlost
Příběh vozu začal v roce 2022, kdy jsme zjistili, co všechno Ukrajincům chybí, a začali jsme sbírat peníze na první auto, uvedla Ludmila Doutlíková z organizace Člověčina.
Užitkový vůz prodělal od svého nákupu zásadní proměnu a bojovníci oceňují hlavně to, že můžou při stíhání šáhedů jezdit až stoosmdesátikilometrovou rychlostí. Dříve využívali starý a poruchový nákladní automobil ZIL ještě sovětské výroby.
„Když je masový útok, tak za jednu noc ujedeme s naším autem tři sta až čtyři sta kilometrů,“ informoval Roman. Samotná úprava auta k tomu, aby mohlo sestřelovat drony, stojí kolem dvou set tisíc korun.
