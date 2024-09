Rusové útočí na Charkov leteckými pumami, které obrana nesestřelí

Zatímco v Charkově místní lidé teprve odklízeli trosky z posledního ruského útoku tohoto týdne, ohlásily tamní úřady další bombardování. „Jak velká to musela být síla, když to zničilo beton? To nejsou pěnové bloky. To je beton,“ podotýká místní obyvatel Andrij.

Městem nejvíce zasaženým ruskými leteckými pumami je právě Charkov, který se nachází ve vzdálenosti několika desítek kilometrů od hranic. Ruské letectvo proto může pumy vypouštět ještě ze svého území. „Mohou najednou vypustit několik leteckých bomb, ale část z nich zasáhne předměstí a další doletí do centra, což vypovídá o jejich nepřesnosti,“ popisuje mluvčí prokuratury v Charkově Dmytro Čubenko.

Charkov se tak stal zkušebním polygonem, na kterém ruská armáda vylepšuje modifikované letecké pumy. Snaží se zvětšit vzdálenost dopadu a přesnost zásahu.

Modifikovaná bomba se skládá ze dvou hlavních částí. Tou první je sovětská puma (zkráceně FAB), která na zemi dopadá volným pádem. Chytrou z hloupé bomby udělal modul UMPK, jehož mozkem je navigační systém řízený satelitním signálem. Tato konstrukce o délce půldruhého metru je vybavena taky křídly a kormidly.

„Když to srovnáme s raketami Iskander, S-300, S-400, které stojí miliony dolarů, cena těchto leteckých bomb je několik set tisíc,“ dodává Čubenko.