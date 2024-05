Z regálů zbyly hrubé konstrukce. Štáb ČT točil v troskách charkovského hobbymarketu

Nos dráždí zápach spálených chemikálií ze stavebního materiálu. Zpravodajka ČT Darja Stomatová a kameraman Ján Schürger natáčeli ve skladové části charkovského hobbymarketu zasaženého ruským útokem. Do hloubi budovy se hodinu po útoku mohli dostat jenom hasiči v ochranné masce.

K útoku leteckou pumou na hobbymarket v Charkově došlo v sobotu po čtvrté hodině odpolední místního času. Na místo ihned dorazily záchranné složky.

Na sociálních sítích se mezitím objevily záběry ze samotného útoku. Někteří svědci vypověděli, že letecké bomby vybuchly zpožděně až po nárazu do budovy. Poplach v Charkově trval v sobotu 20 hodin a 26 minut.

V neděli ráno se na parkovišti před hobbymarketem shromáždili zaměstnanci a příbuzní pohřešovaných. Inna pátrá po manželovi, který si vyměnil směnu s kolegou.

„Manžel mi říkal, že už dopředu vyváželi barvy a všechno, co mělo nějakou cenu. Do práce ale stejně museli chodit. Proč? Už tam nebylo co prodávat. Museli vědět, že bude útok,“ tvrdí Inna.