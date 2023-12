Rusové po dekádě dobyli Marjinku. Obsazení „města duchů“ jim ale rychlý postup nezajistí, soudí experti

Marjinka, která je zcela zničená v důsledku ruské vojenské agrese trvající na tomto místě už deset let, leží zhruba 27 kilometrů jihozápadně od Doněcka. Agentury ji popisují jako město duchů. Obec, kde kdysi žilo až deset tisíc lidí, už dříve opustili všichni její obyvatelé.

„Ukrajinci se ještě brání na jihozápadě, kde mají ještě své pozice, ale předpokládá se, že je opustí,“ uvedl pro ČT generálporučík ve výslužbě Pavel Macko. Připomněl, že ukrajinský generál Valerij Zalužnyj už dříve řekl, že Ukrajinci nebudou tento úsek fronty držet za každou cenu. „Je to relativně bezvýznamná obec. Rusové budou tvrdit, jaký je to úspěch, ale je to jen taktický cíl,“ míní Macko. Ukrajinci mají podle něj silné obranné pozice v okolí města.

Podobně hodnotí vývoj i američtí analytici. „Pravděpodobné ovládnutí Marjinky v Doněcké oblasti Ruskem představuje omezený ruský taktický zisk a není zásadním operačním postupem,“ napsali odborníci z ISW ve své nejnovější zprávě o vývoji bojů na Ukrajině.

Masivní útoky se Rusům nedaří

Podle expertů z ISW ruské dobytí Marjinky následovalo po několika měsících „velmi zanedbatelných marginálních zisků a není výsledkem náhlého rychlého mechanizovaného ruského postupu“. „Ruské síly od jara 2022 neprovedly žádnou útočnou operaci, která by vedla k rychlému a mechanizovanému postupu vpřed, a ruské schopnosti provést mechanizovaný manévr, který by byl pro takový postup nutný, jsou velmi omezené,“ hodnotí odborníci.

Neúspěšné mechanizované útoky ruských sil lze podle nich dobře demonstrovat na případu důležitého ukrajinského klínu v Avdijivce v Doněcké oblasti, kde pokusy vést útočné operace proti ukrajinským silám ovládajícím město vedly v poslední době k těžkým ztrátám obrněných vozidel na ruské straně, která následně musela k pozemním útokům nasadit pěchotu.