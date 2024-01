Rusové chtějí Ukrajinu vyčerpat, komentuje analytik vlny bombardování

„Masivní bombardování z pohledu Ruska dává smysl, protože to vyčerpává ukrajinskou obranu. Vzhledem k tomu, že dodávky některých zbraňových systémů a munice na Ukrajinu nyní váznou, tak to má přidanou hodnotu v tom, že když se Rusům nepodaří zasáhnout zamyšlený cíl, spotřebovává to nejen pozornost vojáků, ale vede to i k jejich únavě. Zároveň to spotřebovává munici, které Ukrajina nemá dost,“ řekl Dyčka.

Zároveň podotkl, že bránící se východoevropská země poměrně výrazně pociťuje klesající ochotu Západu jí ve válečném úsilí pomáhat. „Narůstá ale také faktor skrytého odporu na Ukrajině samotné. Většina tamních důstojníků a velká část obyvatelstva žije normální život až do roku 2022, kdy Rusko spustilo plnohodnotnou invazi. Najednou nemohou na dovolenou, nevidí své rodiny, doprava je přerušena a ekonomika stagnuje,“ doplnil Dyčka. Podle něho faktor této únavy společně s klesající podporou západních zemí vytváří efekt, který má zásadní dopady na situaci v zemi.

Ukrajinistka Lenka Víchová nicméně dodala, že nálada lidí na Ukrajině je lepší než třeba v Čechách. „Musím potvrdit, že co se týče mediálního světa, prohra v ní není tak citelná či viditelná. Když mluvím s kamarády a kolegy, tak jsou v mnohem větším klidu než my tady. Ve válce žijí deset let, dva roky v totální válce. Fyzická a psychická únava tam je, ale nejsou připraveni to prohrát,“ poznamenává Víchová.

Decroix: Rusko bombardováním demonstruje sílu

Členka zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Decroix v ruském bombardování vidí projev síly ze strany Moskvy. Podle zákonodárkyně by se mohlo jednat o reakci na to, že evropské země společně s USA v současnosti „vypadají oslabeně“. „Naše jednota nemusí působit tak, jak bychom chtěli, takže v okamžiku před druhým výročím plnohodnotné invaze Rusko demonstruje sílu. Měla by to pro nás být otázka, jak na to budeme reagovat,“ zdůraznila poslankyně.

Dodala, že věří ve schopnost Ruska hledat spojence a tvořit aliance se státy, které nejsou blízkými spojenci Česka. „Pevně věřím, že my na to budeme reagovat jako Západ a Evropa tím, že posílíme naši alianci a přestaneme o ní pochybovat,“ řekla Decroix.

Někdejší ministr zahraničí Svoboda zdůraznil, že pomoc evropských zemí Ukrajině nesmí zeslábnout, také vyjádřil obavy z klesající podpory USA. „Když Volodymyr Zelenskyj přijel před rokem do Spojených států, americký prezident Joe Biden, mu řekl: ‚Budeme pomáhat, když bude potřeba.‘ Teď uvedl, že budou pomáhat, pokud budou moci. To je jiná věta. Vidíme také změnu v chování některých států EU. Tento prvek se jeví, jako kdyby Západ přiznal, že jeho pozice není tak silná, jak deklaruje,“ doplnil Svoboda.