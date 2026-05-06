Rusko chystá u hranice s Estonskem propagandistický koncert k 9. květnu

Úřady v ruském pohraničním Ivangorodu chystají na sobotu 9. května další koncert určený obyvatelům estonské Narvy na protějším břehu řeky.
Fotografie, které v pondělí pořídil fotograf ERR, ukazují, že v Ivangorodu poblíž mostu a hraničního přechodu přes řeku Narvu vzniká pódium otočené směrem k Narvě.
V reakci na to Narvské muzeum uvedlo, že znovu vyvěsí plakát označující ruského vládce Vladimira Putina za válečného zločince, který bude viditelný z druhého břehu řeky. Na zdech jsou vyvěšeny také estonská, unijní, ukrajinská a zeleno-žlutá vlajka Narvy.
„Plakát bude 9. května, na Den Evropy, vyvěšen na vlajkové věži Narvského hradu jako připomínka války, která stále pokračuje, a ruských válečných zločinů vůči ukrajinskému lidu,“ uvedla ředitelka Narvského muzea Maria Smorževskihh-Smirnová.
„Pro nás to není jen datum, ale důležitý symbolický okamžik, který v Narvě jako pohraničním městě získává zvláštní význam,“ dodala.
Půjde o čtvrtý koncert uspořádaný úřady v Ivangorodu od roku 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou válku proti Ukrajině.
Koncert pořádaný u příležitosti konce druhé světové války a sovětského vítězství nad nacistickým Německem přenáší přes řeku k obyvatelům Estonska každoroční vojenskou přehlídku z moskevského Rudého náměstí a vlastenecké válečné písně.
Rusko 9. května zdůrazňuje svou roli při „osvobozování“ zemí okupovaných nacistickým Německem. Pro Estonce však toto datum znamená začátek druhé sovětské okupace Estonska, která skončila až v roce 1991.
Pro obyvatele Narvy se 9. května v centru města, dál od řeky, uskuteční bezplatný koncert u příležitosti Dne Evropy. V sobotu bude v Narvě také estonský premiér Kristen Michal z Reformní strany.
Rusko zneužívá emocí obyvatel Narvy
Estonské bezpečnostní služby uvádějí, že obrazovky jsou instalovány pouze u řeky, směrem k Narvě, a nikoli jinde ve městě pro obyvatele Ivangorodu.
Estonská kontrarozvědka (ISS/KAPO) o „propagandistickém koncertu“ psala ve své výroční zprávě za rok 2023/2024. Uvedla, že Rusko hledá nové způsoby, jak provádět vlivové operace, a označila akci za „výrazně viditelnou veřejnou akci“.
Kontrarozvědka odhadla, že v roce 2023 akci na estonské straně řeky sledovaly přibližně dva tisíce lidí.
„To neznamená, že celé publikum sdílelo současné ruské názory a hodnoty. Někteří lidé přišli ze zvědavosti, jiní obyvatelé Narvy tuto příležitost využili k uctění památky svých příbuzných, kteří zahynuli během druhé světové války – což je každoroční tradice spojená s 9. květnem,“ napsala.
Organizátoři „koncertu spojeného s politickým shromážděním“ se však podle ní pokusili dodat připomínce válečných obětí „nevhodnou a cynickou, agresivně politickou rovinu významu“ a zneužít emoce obyvatel Narvy.
„Na pozadí připomínky obětí se opět objevily pokusy podněcovat protichůdné historické narativy a oživovat staré nepřátelství pramenící z historických sporů,“ píše se ve zmíněné výroční zprávě.
Článek napsaný ERR News (ERR), poprvé publikovaný 5. května 2026 v 09:11 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.