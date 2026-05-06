Rusko chystá u hranice s Estonskem propagandistický koncert k 9. květnu


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Úřady v ruském pohraničním Ivangorodu chystají na sobotu 9. května další koncert určený obyvatelům estonské Narvy na protějším břehu řeky.

Fotografie, které v pondělí pořídil fotograf ERR, ukazují, že v Ivangorodu poblíž mostu a hraničního přechodu přes řeku Narvu vzniká pódium otočené směrem k Narvě.

V reakci na to Narvské muzeum uvedlo, že znovu vyvěsí plakát označující ruského vládce Vladimira Putina za válečného zločince, který bude viditelný z druhého břehu řeky. Na zdech jsou vyvěšeny také estonská, unijní, ukrajinská a zeleno-žlutá vlajka Narvy.

„Plakát bude 9. května, na Den Evropy, vyvěšen na vlajkové věži Narvského hradu jako připomínka války, která stále pokračuje, a ruských válečných zločinů vůči ukrajinskému lidu,“ uvedla ředitelka Narvského muzea Maria Smorževskihh-Smirnová.

„Pro nás to není jen datum, ale důležitý symbolický okamžik, který v Narvě jako pohraničním městě získává zvláštní význam,“ dodala.

Plakát označující ruského vládce Vladimira Putina za válečného zločince
Zdroj: Sergei Stepanov/ERR

Půjde o čtvrtý koncert uspořádaný úřady v Ivangorodu od roku 2022, kdy Rusko zahájilo plnohodnotnou válku proti Ukrajině.

Koncert pořádaný u příležitosti konce druhé světové války a sovětského vítězství nad nacistickým Německem přenáší přes řeku k obyvatelům Estonska každoroční vojenskou přehlídku z moskevského Rudého náměstí a vlastenecké válečné písně.

Rusko 9. května zdůrazňuje svou roli při „osvobozování“ zemí okupovaných nacistickým Německem. Pro Estonce však toto datum znamená začátek druhé sovětské okupace Estonska, která skončila až v roce 1991.

Pro obyvatele Narvy se 9. května v centru města, dál od řeky, uskuteční bezplatný koncert u příležitosti Dne Evropy. V sobotu bude v Narvě také estonský premiér Kristen Michal z Reformní strany.

Lidé na nábřeží Narvy sledují koncert ke Dni vítězství (9. května 2025)
Zdroj: Sergei Stepanov/ERR

Rusko zneužívá emocí obyvatel Narvy

Estonské bezpečnostní služby uvádějí, že obrazovky jsou instalovány pouze u řeky, směrem k Narvě, a nikoli jinde ve městě pro obyvatele Ivangorodu.

Estonská kontrarozvědka (ISS/KAPO) o „propagandistickém koncertu“ psala ve své výroční zprávě za rok 2023/2024. Uvedla, že Rusko hledá nové způsoby, jak provádět vlivové operace, a označila akci za „výrazně viditelnou veřejnou akci“.

Kontrarozvědka odhadla, že v roce 2023 akci na estonské straně řeky sledovaly přibližně dva tisíce lidí.

„To neznamená, že celé publikum sdílelo současné ruské názory a hodnoty. Někteří lidé přišli ze zvědavosti, jiní obyvatelé Narvy tuto příležitost využili k uctění památky svých příbuzných, kteří zahynuli během druhé světové války – což je každoroční tradice spojená s 9. květnem,“ napsala.

Organizátoři „koncertu spojeného s politickým shromážděním“ se však podle ní pokusili dodat připomínce válečných obětí „nevhodnou a cynickou, agresivně politickou rovinu významu“ a zneužít emoce obyvatel Narvy.

„Na pozadí připomínky obětí se opět objevily pokusy podněcovat protichůdné historické narativy a oživovat staré nepřátelství pramenící z historických sporů,“ píše se ve zmíněné výroční zprávě.

Článek napsaný ERR News (ERR), poprvé publikovaný 5. května 2026 v 09:11 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP trpěl neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky.
16:39Aktualizovánopřed 3 mminutami

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.
před 26 mminutami

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, uvedl šéf Bílého domu. Ropa prudce zlevňuje. Brent se nachází blízko 103 dolarů za barel.
01:23Aktualizovánopřed 33 mminutami

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo by v sobotu měly přijmout Kanárské ostrovy.
11:08Aktualizovánopřed 40 mminutami

Rusko porušilo Ukrajinou vyhlášený klid zbraní v téměř dvou tisících případech, uvedl Zelenskyj

Rusko nedodržuje klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, porušilo ho v 1820 případech, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že ve středu večer rozhodne o dalších krocích. Dříve varoval, že Kyjev zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní Moskvou. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné. Moskva zasáhla mimo jiné školku v Sumách. Děti uvnitř nebyly, ale zemřela členka ostrahy.
11:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izraelská Věčná temnota zabila za pár minut stovky Libanonců, píše BBC

Pouhých deset minut izraelského bombardování 8. dubna proměnilo části Libanonu v trosky a podle místních úřadů si vyžádalo nejméně 361 mrtvých a více než tisíc zraněných, vyplývá z šetření BBC, jejíž tým navštívil zasažené oblasti, analyzoval ověřená videa, satelitní snímky a výpovědi svědků. Izrael operaci nazval Věčná temnota. Obyvatelé Libanonu však začali 8. duben označovat jako Černou středu.
před 2 hhodinami

Ceny ropy i plynu se díky nadějím na dohodu USA s Íránem snižují

Ceny ropy i plynu se ve středu prudce snižují poté, co americký prezident Donald Trump signalizoval možnou dohodu o ukončení války s Íránem. Severomořská ropa Brent se tak vrátila pod hranici 100 dolarů za barel. Kolem 13. hodiny vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Klíčový termínový kontrakt na plyn s dodáním příští měsíc v obchodním uzlu Title Transfer Facility v Nizozemsku vykazoval pokles o zhruba jedenáct procent na 42 eur (asi 1020 korun) za megawatthodinu.
před 2 hhodinami
