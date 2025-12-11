Rubio přikázal návrat k fontu Times New Roman, přechod na Calibri má za plýtvání


Americký ministr zahraničí Marco Rubio nařídil svému resortu opět používat v dokumentech písmo Times New Roman místo písma Calibri, informovala BBC. Calibri na ministerstvu zavedl Rubiův předchůdce Antony Blinken ve snaze zlepšit čitelnost, zejména pro lidi se zrakovým postižením. Podle Rubia je Times New Roman „formálnější a profesionálnější,“ zatímco přechod na Calibri označil za „plýtvání“ pod záminkou diverzity.

Americká diplomacie se k písmu Times New Roman vrací od středy a nařízení platí pro interní i veřejné dokumenty, uvádí BBC.

Autor bezpatkového písma Calibri, Nizozemec Lucas de Groot, v rozhovoru pro pořad BBC Newshour změnu označil za smutnou a směšnou. „Písmo Calibri bylo navrženo tak, aby usnadnilo čtení na moderních počítačových obrazovkách. Proto bylo vybráno jako náhrada za Times New Roman, písmo, ke kterému se chce Rubio nyní vrátit,“ uvedl de Groot.

Mluvčí ministerstva zahraničí sdělil BBC, že návrat k Times New Roman je v souladu s rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa „prezentovat jednotný a profesionální hlas veškeré komunikace“. „Sjednocení praxe ministerstva s tímto standardem zajišťuje, že naše komunikace působí důstojně, jednotně a formálně, jak se od oficiální vládní korespondence očekává,“ uvedl mluvčí.

Times New Roman je patkové písmo, tedy písmo s drobnými tahy na koncích písmen. Soudy, zákonodárné sbory a další instituce obvykle používají tento formálnější styl. Calibri je naopak bezpatkové písmo, bez těchto tahů, a je považováno za lépe čitelné na obrazovkách – zejména pro lidi se zrakovými či čtecími potížemi.

Trumpova vláda ruší opatření na podporu inkluze

V pokynu, kterým diplomatům nařídil vrátit se k písmu Times New Roman, označil Rubio Blinkenovo rozhodnutí přejít na Calibri za „plýtvání“ pod záminkou diverzity. Podle agentury Reuters se to uvádí v interní depeši americké diplomacie.

Administrativa prezidenta Trumpa od jeho lednového návratu do úřadu provedla řadu změn s cílem zrušit iniciativy na podporu rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI).

Nedávno například oznámila, že na Den Martina Luthera Kinga a Juneteenth – dva federální svátky připomínající historii černošských Američanů – zruší volný vstup do národních parků. Místo toho budou mít návštěvníci volný vstup v den narozenin prezidenta Donalda Trumpa 14. června, který připadá na Den vlajky.

