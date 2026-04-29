Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Cena severomořské ropy Brent stoupla na více než 119 amerických dolarů (asi 2480 korun) za barel. To je nejvyšší hodnota od roku 2022, kdy začala ruská válka na Ukrajině. Ceny ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, uvedla ve středu večer agentura AFP.

Kolem 19:15 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 7,6 procenta na 119,69 USD za barel. Cena americké lehké ropy WTI si připisovala rovněž 7,6 procenta a prodávala se za 107,52 USD (asi 2240 korun) za barel.

Zástupci Bílého domu ve středu agenturám Reuters a AFP sdělili, že prezident USA Donald Trump hovořil se zástupci amerických ropných společností o tom, jak zmírnit dopady případné několikaměsíční námořní blokády Íránu ze strany USA.

Účastníci setkání hovořili o krocích přijatých Trumpem na uklidnění mezinárodních ropných trhů a o opatřeních, která by mohli přijmout, aby v případě nutnosti udrželi blokádu po několik měsíců a minimalizovali její dopad na americké spotřebitele.

Íránská blokáda je podle Rubia jako ekonomická jaderná zbraň
Marco Rubio

Pokračování blokády

Teherán v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval Hormuzský průliv, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy. Spojené státy naopak zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy íránského režimu z prodeje ropy. List The Wall Street Journal v noci na středu s odvoláním na své zdroje napsal, že Trump hodlá v této blokádě pokračovat.

„Za současným růstem cen ropy stojí blokáda (Hormuzského) průlivu. Pokud je Trump připraven blokádu prodloužit, výpadky v dodávkách se budou dál zhoršovat a dál budou tlačit ceny ropy vzhůru,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Jang An z čínské společnosti Haitong Futures. V březnu se cena ropy Brent vyšplhala až do blízkosti 120 dolarů za barel.

Investoři nyní rovněž posuzují možné dopady překvapivého rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+. Analytici předpokládají, že tento krok ve střednědobém výhledu povede ke zvýšení dodávek ropy na trh. Nejprve se však podle nich musí vyřešit konflikt na Blízkém východě a obnovit lodní doprava v Hormuzském průlivu.

Spojené arabské emiráty opustí OPEC
Ilustrační snímek

Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

před 8 mminutami
Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje, Brent je nejvýš od roku 2022

Cena severomořské ropy Brent stoupla na více než 119 amerických dolarů (asi 2480 korun) za barel. To je nejvyšší hodnota od roku 2022, kdy začala ruská válka na Ukrajině. Ceny ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, uvedla ve středu večer agentura AFP.
před 8 mminutami

VideoZačal proces s obviněnými z útoku na Starmerův majetek. Řeší se zapojení Rusů

U londýnského tribunálu začal proces s trojicí Ukrajinců obviněných z útoku na majetek spojený s britským premiérem Keirem Starmerem. Podle obžaloby muže na dálku naverboval rusky mluvící člověk. Spekuluje se o podílu ruských tajných služeb, byť oficiálně na Moskvu zatím nikdo neukázal. Samotný Kreml vše hned po incidentech popřel. Trojice mužů vinu popírá, motiv zůstává neobjasněný.
před 39 mminutami

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě. Web The Times of Israel (ToI) dodal, že muže po činu zadrželi pracovníci synagogy a policie jej poté omráčila taserem a zatkla.
17:18Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Válka s Íránem dosud USA podle odhadů stála 25 miliard dolarů, uvedl Pentagon

Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil americkým zákonodárcům vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část finančních prostředků za munici, dále pak za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů vypovídá poprvé od začátku války s Íránem také americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 2 hhodinami

Odlesňování mírně zpomaluje, úbytek lesů však zůstává alarmující

Ačkoli tempo tropického odlesňování v posledních letech dosahovalo negativních rekordů, v roce 2025 se snížilo. Podle monitorovací platformy Global Forest Watch ale zůstává na alarmující úrovni a tento trend může být jen dočasný.
před 2 hhodinami

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Evropský parlament (EP) schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise (EK) na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví EU ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu EK, a předpokládají zastropování ceny za tunu CO2.
13:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. České ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že věc se netýká pozdního zavedení právního předpisu EU do českého práva, ale právního sporu ohledně správnosti provedení některých ustanovení. Dodalo, že už zahájilo legislativní práce ke splnění zbylých požadavků.
12:54Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Paměť pod palbou. Ruská armáda ničí ukrajinské kulturní dědictví

Ruská agrese zanechala svoji stopu prakticky ve všech sférách ukrajinského života. Vedle ztrát na životě obyvatel a nezměrné bolesti a utrpení přinesla také bezprecedentní míru fyzické destrukce. Zatímco materiální škody jsou průběžně vyčíslovány, ruské invazi padají za oběť – často nenávratně – rovněž ukrajinské kulturní památky nevyčíslitelné hodnoty. Více k tématu v obrazovém materiálu Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
před 4 hhodinami
