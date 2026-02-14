Proti íránskému režimu demonstrovalo v Mnichově na 200 tisíc lidí


Téměř dvě stě tisíc lidí přišlo podle bavorské policie na mnichovskou demonstraci proti íránskému režimu. Protest se koná na okraj Mnichovské bezpečnostní konference, na níž vystoupil i syn posledního íránského šáha a jedna z nejvýraznějších postav íránského exilu Rezá Pahlaví. Lidé na demonstraci provolávali hesla na jeho podporu.

Demonstraci organizátoři svolali na Tereziánskou louku v Mnichově, která je známá především jako místo konání pivních slavností Oktoberfest. Původně bylo nahlášeno sto tisíc účastníků.

Lidé přišli s historickými íránskými vlajkami – na zeleno-bílo-červené trikoloře je zlatý lev a slunce. Vlajka sloužila od roku 1907 do islámské revoluce v roce 1979, při které byl svržen šáh a nastolen teokratický režim. V jeho čele nyní stojí nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí.

Syn posledního šáha Rezá Pahlaví v sobotu na tiskové konferenci v Mnichově vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby pomohl íránskému lidu. Po nedávném krveprolití podle něj nemají Íránci zájem o reformu režimu, ale žádají o pomoc režim „pohřbít“.

Původně poklidné demonstrace, které v Íránu začaly 28. prosince kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny, se postupně rozšířily do všech regionů. Režim je v lednu brutálně potlačil, podle íránské exilové organizace HRANA zahynulo přes sedm tisíc lidí. Více než 53 tisíc jich bylo zatčeno. Trump opakovaně hrozil, že proti režimu v Teheránu vojensky zasáhne. V pátek potvrdil, že k Íránu velmi brzy vypluje další americká letadlová loď, zřejmě USS Gerald R. Ford. Před více než dvěma týdny už připluly do oblasti letadlová loď USS Abraham Lincoln a tři torpédoborce s naváděnými střelami.

