Problémy Applu se kupí. V USA čelí žalobě, protestuje proti němu konkurence i vývojáři

Analytik Gene Munster ze společnosti Deepwater Asset Management má navíc za to, že si současný generální ředitel Applu Tim Cook byl vědom toho, že žaloba v tomto týdnu přijde.

Apple namítá, že se americká vláda mýlí ve faktech i v aplikaci zákona. Vláda tak podle několika právních expertů bude muset nyní dokázat, že obchodní praktiky Applu skutečně způsobily konkurenci újmu a že spotřebitelé skutečně platí víc, než by tomu bylo v případě, že by Apple postupoval jinak.

Apple se však hájí tím, že díky těmto praktikám jsou jeho iPhony bezpečnější než jiné chytré telefony. „Tato žaloba ohrožuje to, kým jsme a zásady, které odlišují produkty Apple na ostře konkurenčních trzích,“ uvedla společnost. Varuje před „nebezpečným precedentem, který by zmocnil vládu, aby se silně podílela na navrhování technologií pro lidi“.

Technologický gigant prý bránil ostatním společnostem nabízet aplikace, které by konkurovaly produktům Applu. Finančním společnostem tak třeba v průběhu let omezil přístup k platebnímu čipu v telefonu.

Apple je v posledních měsících pod intenzivním dohledem regulátorů na dvou klíčových trzích – evropském a americkém. Jak poznamenal server Financial Times, reakce společnosti ukazují, že se gigant z Kalifornie připravuje na „existenciální bitvu“.

Konkurenční výrobci a vývojáři naopak tvrdí, že Apple využívá své moci k jejich potlačení.

Server Wall Street Journal však podotýká, že jen málo z těchto případů bude pravděpodobně uzavřeno před prezidentskými volbami, které Spojené státy čekají v listopadu. Federální orgány činné v trestním řízení však jen zřídkakdy upouštějí od případů, které byly zahájeny za předchozí vlády.

Současný kabinet prezidenta Joea Bidena má za to, že společnost Apple přijala opatření, jimiž své uživatele zablokovala a zabránila jim v přístupu k určitému softwaru, jako jsou mobilní hry v cloudu, který by je mohl přimět k přechodu na levnější telefony.

Ministerstvo spravedlnosti rovněž poukázalo na blokování takzvaných „superaplikací“ od Applu. Ty zahrnují několik menších – miniaplikací – do jedné velké. Příkladem může být WeChat od společnosti Tencent, který nabízí zasílání zpráv, digitální platby a sociální síť v jednom.

Ministerská žaloba podle právníka Daniela Francise z New York University usiluje o to, aby Apple měl povinnost jednat s konkurenčními poskytovateli. Tak, aby produkty kalifornské společnosti lépe fungovaly s jinými výrobky.

Server The Information poukazuje na to, že stížnostem čelí i další tři velké technologické firmy. Vedle Applu je to Amazon, Alphabet a Meta Platforms. Kauza Apple je ale symbolicky důležitá vzhledem k tomu, jak respektovaná a bohatá společnost Apple je.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by vláda od Applu požadovala něco tak drastického. Pro vládu by byl úspěch, kdyby Apple uvolnil pověstně přísná pravidla ve svém virtuálním obchodě App Store, zpřístupnil iMessage uživatelům Androidu a usnadnil fungování širší řady chytrých hodinek a digitálních peněženek na iPhonech,“ píše The Information.