Počet obětí přívalových povodní v Pákistánu vzrostl na 344 za posledních 48 hodin, uvedly podle agentury AFP místní úřady. Předchozí bilance uváděla 320 obětí a v pátek úřady hlásily 160 mrtvých. Přinejmenším šest desítek obětí živlu je také v sousední Indii, kde se nadále pohřešuje osmdesát lidí.
Přívalové povodně v Pákistánu mají přes 340 obětí
Nejvíce obětí pákistánské úřady zaznamenaly v severozápadní horské provincii Chajbar Pachtunchvá na hranicích s Afghánistánem, kde zahynulo 307 osob. Nejméně jedenáct mrtvých je hlášeno z pákistánské části Kašmíru, zatímco v jedné z vesnic v indické části tohoto regionu zahynulo šedesát obyvatel a osmdesát dalších se stále pohřešuje. Většinu obětí smetla velká voda, zavalily trosky zřícených domů nebo je zasáhl elektrický proud.
V sobotu ráno místního času pokračovaly pátrací práce v devíti postižených pákistánských okresech s cílem vyprostit těla pohřbená pod troskami, čehož se podle úřadů účastnily dvě tisícovky záchranářů. Práci jim ale komplikoval silný déšť, sesuvy půdy a zablokované silnice. V pátek se kvůli počasí zřítil záchranný vrtulník, ve kterém zahynulo všech pět členů posádky.
Pákistán, s 255 miliony obyvatel pátá nejlidnatější země na světě, je jedním z nejzranitelnějších států pokud jde o dopady klimatických změn. Úřady varovaly, že deště v příštích dvou týdnech ještě zesílí.