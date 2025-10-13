Hladiny řek, které od konce minulého týdne vzedmuly vydatné srážky, v Mexiku smetly celé vesnice s domy a auty. Strhávaly také silnice i mosty a na několika místech způsobily sesuvy půdy. Podle agentury AFP, která se odvolává na informace místních úřadů, je po povodních 64 mrtvých a dalších 65 lidí se pohřešuje.
Povodně v Mexiku braly celé vesnice, nepřežilo přes šedesát lidí
Povodně postihly především státy Veracruz, Hidalgo a Puebla. Předchozí bilance hovořila o 47 mrtvých a více než třiceti pohřešovaných.
V hlavním městě Mexika zaznamenali rekordní srážky. Meteorolog Isidro Cano vysvětlil, že intenzivní deště způsobily sezonní změna a tvorba mraků, protože teplý a vlhký vzduch z Mexického zálivu stoupá k vrcholkům hor. Studená fronta pohybující se ze severu také zvýšila srážky ve velké části země, dodal expert.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že do záchranných prací se zapojily tisíce vojáků a také lodi, letadla a vrtulníky, stejně jako záchranářská technika a vozidla.